Reprezentacja Polski w starciu z Marokiem była faworytem i to potwierdziła. Maroko w pierwszym meczu, choć przegrało z Belgią 28-30 nie objawiło się w nim jako chłopcy do bicia.

Polska - Maroko: pierwsza połowa zdecydowanie dla Biało-Czerwonych

Polacy, którzy w porównianiu do zwycięskiego meczu z Iranem zmienili trochę skład - rozpoczęli mecz świetnie. Ariel Pietrasik rzucił pierwszego gola meczu już w 1. minucie, w rewanżu Adam Morawski obronił rzut karny. Polaków stać było na efektowne akcje, choćby bramke zdobytą już na leżąco przez numer 32. W 5. minucie Polska prowadziła już 5-1.

Polska - Maroko: nasi w potrójnym osłabieniu, popis bramkarza

Marokańczycy dopingowali przez grupkę własnych kibiców nie odpuszczali. Potrafili rzucić nawet tyłem. W pewnym momencie Polacy grali w trzyosobowym osłabieniu. Drugi polski bramkarz Mateusz Kornecki wzbudzał szaleństwo na trybunach broniąc wtedy raz za razem. Oczywiście wszystkich piłek nie był w stanie złapać więc przewaga zmalała (21-18). Polacy kontrolowali jednak mecz już do końca, zdobywając jeszcze kilka efektownych bramek. Kilka razy zaiskrzyło między zawodnikami, ale do bijatyk nie doszło. "Po co te nerwy?" - komentował spiker.