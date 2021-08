Louis van Gaal po raz trzeci został trenerem Holandii. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Louis van Gaal po raz trzeci został mianowany trenerem Holandii po rozczarowującym występie reprezentacji na Mistrzostwach Europy, ogłosiła w środę krajowa federacja piłkarska.



Van Gaal zastępuje Franka de Boera, który zrezygnował po tym, jak Holandia przegrała 2:0 z Czechami, aby wyjść z Euro 2020 w ostatnich 16.



69-latek po raz pierwszy trenował „Oranje” w latach 2000-2002, kiedy drużynie nie udało się zakwalifikować do Mistrzostw Świata.



Odniósł więcej sukcesów w swoim drugim okresie na czele reprezentacji narodowej, prowadząc Holendrów do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata 2014 w Brazylii.



Van Gaal poprowadził Ajax do tytułu Ligi Mistrzów w 1995 roku, a także trenował Barcelonę, Manchester United i Bayern Monachium.