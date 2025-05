Wszyscy odtrąbili powrót "Lewego", a tu takie słowa Flicka. Niemiec zdumiony

Ostatecznie wyścig z czasem został wygrany. I to w takim stylu, który zrobił wrażenie na samym Flicku, co Niemiec powiedział wprost dziennikarzom. - Robert jest w dobrej kondycji. Znacznie lepszej niż się spodziewaliśmy - nie ukrywał swojego zdumienia niemiecki szkoleniowiec. To kolejny dowód na to, że Lewandowski, gdy miewa problemy, po mistrzowsku i na sto procent walczy o jak najszybszy powrót do zdrowia i formy.