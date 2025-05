Iga Świątek po raz ostatni dotarła w WTA tour do finału jakiegokolwiek turnieju niemalże rok temu - w czerwcu 2024, kiedy to zatriumfowała na swoim ulubionym, wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Od tego czasu Polka ma jednak problem ze wspinaniem się na aż tak wysoki szczebel w kolejnych zmaganiach.

Marek Furjan: Chciałbym usłyszeć szczerą opinię Abramowicz i Świątek

" To jest ostatni moment, żeby uspokoić kibiców, bo jeśli się jej nie powiedzie w Rzymie, w Paryżu - mówię o finałach i tytułach - to na pewno ten niepokój wzrośnie " - orzekł Furjan wskazując przy tym na gigantyczne oczekiwania kierowane w stronę Polki.

"Nie umiem ocenić, na ile problem jest tenisowy, a na ile pozatenisowy. Co rzuca się w oczy? To, że Iga dosyć szybko podczas meczu gdy jej nie idzie, gdy jej taktyka się nie sprawdza, tak jak z Gauff, przestaje być spokojna, przestaje być opanowana, cierpliwa, rzetelnie pracująca. Pojawia się chaos, nerwowe reakcje i decyzje, a w konsekwencji błędy i niepokój. Czy to jest związane z brakiem zaufania do tenisa czy stanem mentalnym, w którym się znajduje... Ja tego nie rozstrzygnę" - opisywał.