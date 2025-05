W kwestii awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Jeśli mowa o rywalizacji PSG z Arsenalem to "Les Parisiens" po pierwszym starciu wypracowali sobie przewagę zaledwie jednego gola - w przypadku zmagań FC Barcelona i Interu Mediolan doszło tymczasem do widowiskowego remisu 3:3. We wtorek 6 maja poznamy jednak już ostateczną odpowiedź dotyczącą tego, czy na Allianz Arena w Monachium wybiorą się gracze "Blaugrany" czy może "Nerazzurri".

