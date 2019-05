Dariusz Mioduski (Legia): Nie tak to miało wyglądać. Wideo

- Nie rozumiem dlaczego tak weszliśmy w ten mecz. Dzięki Bogu zdobyliśmy bramkę i jest jeszcze szansa. Będzie walczyć do końca. Liczymy na to, że Piast się potknie, ale nie tak to miało wyglądać - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski. Stołeczny zespół tylko zremisował w niedzielę z Pogonią Szczecin 1-1. Wpadkę obrońców tytułu wykorzystał Piast Gliwice, który został nowym liderem.