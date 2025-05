Drużyna przegrywa, kibice domagają się transferów. Klub ma plan

Chyba powoli trzeba się zacząć przyzwyczajać do porażek Unii Tarnów w meczach wyjazdowych. Potencjał kadrowy drużyny jest ograniczony, więc trudno będzie podopiecznym Stanisława Burzy urwać jakieś punkty na obcych torach. Kibice denerwują się z powodu wysokich porażek w Lesznie i Łodzi, ale te w gruncie rzeczy można było wcześniej wkalkulować.

Bezdomna Unia ma całą listę problemów

W spotkaniach przed własna publicznością beniaminek będzie upatrywał największych szans na zwycięstwa. Zmieni się bowiem geometria toru, więc dla wszystkich drużyn przyjezdnych Tarnów będzie terenem zupełnie nieznanym. To może być atut gospodarzy. Poza wszystkim miejscowym zawodnikom doskwiera brak własnego toru i możliwości spokojnego trenowania. Widać to po nerwowych jazdach i błędach juniorów, ale także bardziej doświadczonych zawodników jak Mateusz Szczepniak i Marko Lewiszyn.

W klubie licząc więc, że gdy gotowy będzie tor, to wtedy drużyna wskoczy na wyższy poziom i będzie prezentować się lepiej. Oczywiście nikt nie chce widzieć wysokich porażek, które miały miejsce w dwóch pierwszych meczach, ale na razie trzeba wziąć je na klatę. Dla Unii najważniejsze będą mecze w fazie play-down, które zdecydują o utrzymaniu.

Kibice pytają, co z zawodnikiem U-24

Inna sprawa, że drużynie Stanisław Burzy czkawką odbija się brak zawodnik do lat 24. Szczególnie, gdy zawodzą inni seniorzy. Prawda jest taka, że na razie poza Timo Lahtim wszyscy pozostali jadą poniżej oczekiwań.

W każdym razie Unia nie spieszy się z takim transferem, bo najważniejsze są klubowe finanse. Taka transakcja to rzecz jasna koszt i to nie mały. Realnie patrząc im później do tego dojdzie, tym więcej uda się zaoszczędzić.