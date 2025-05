Wielki powrót do Telewizji Polskiej. Legenda zasiliła szeregi stacji

To właśnie z głosem Rudzińskiego kojarzy się większość sukcesów Kamila Stocha w Turniejach Czterech Skoczni, czy regularne zwycięstwa w Pucharze Świata jeszcze w czasach, gdy kadrę prowadził Stefan Horngacher. Po sezonie 2023/2024 w Pucharze Świata Rudziński ogłosił jednak, że jego kariera komentatora skoków w stacji TVN się kończy.

Marek Rudziński znów w TVP. Powrót po ośmiu latach

Mimo tego widywaliśmy 71-letniego dziennikarza także w różnego rodzaju produkcjach związanych ze skokami także w sezonie 2024/2025. Jak się jednak okazuje, to były ostatnie miesiące Rudzińskiego w TVN-ie. Dziennikarz zdecydował się zmienić pracodawcę.

Rudziński po ośmiu latach wraca do Telewizji Polskiej, co stacja oficjalnie już ogłosiła. "Marek Rudziński ponownie dziennikarzem redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Jeden z najbardziej doświadczonych i zasłużonych polskich komentatorów wraca do TVP Sport po ośmiu latach. Pierwsze zawody będzie relacjonował już w najbliższy weekend" - czytamy w oficjalnym komunikacie stacji.