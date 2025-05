Plotki o Świątek obiegły świat tenisa. Polka dementuje, to koniec niedomówień

Temat londyńskich zmagań pojawił się już na pierwszej konferencji prasowej z udziałem Igi Świątek, która poprzedziła turniej w Rzymie. "Nie jestem pewien, czy to prawda, ale czytałem, że rozważasz rezygnację z Wimbledonu" - oznajmił jeden z dziennikarzy. "Kto to powiedział?" - błyskawicznie odpowiedziała mu raszynianka. Następnie dodała, iż pytający nie powinien wierzyć we wszystko co zobaczy w internecie.