Głośno o tym, co zrobiła Sabalenka. Białorusinka rozwścieczyła kibiców

Aryna Sabalenka pokazała, jak świętuje urodziny. Rozpętała istną burzę

"Fajna liderka WTA. Czy to są wartości, które teraz promujesz? Gratulacje Aryna Sabalenka. Jakim niesamowitym wzorem do naśladowania dla młodych sportowców jesteś. Baw się dobrze ze swoją wódką" - to jeden z komentarzy, które pojawiły się na platformie X. Głosów krytycznych było jednak więcej. "Jesteś teraz numerem jeden. Należy być odpowiedzialnym i nie zachęcać do picia alkoholu. Sport i alkohol to słaby duet i jeszcze gorszy model dla młodzieży. To rozczarowujące" - czytamy pod urodzinowym wpisem Białorusinki na Instagramie.