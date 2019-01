Alvaro Morata w Atletico Madryt. Wideo

Alvaro Morata został wypożyczony z Chelsea Londyn do Atletico Madryt do końca sezonu 2019/2020. "Jestem szczęśliwy i chcę pomóc zespołowi, jak to tylko możliwe" - powiedział Morata. "Myślałem o tym przez długi czas. Oglądałem ostatnie mecze zespołu i wydaje mi się, że byłem częścią tego klubu od wieków. Chcę podziękować moim kolegom z drużyny i klubowi. Jestem bardzo zmotywowany, żeby pomóc zespołowi. Chciałbym odzyskać zaufanie" - podkreślił wychowanek Atletico. Kiedy w 2008 roku przeniósł się do Realu Madryt wielu kibiców "Rojiblancos" miało mu to za złe. Podczas ostatniego meczu ligowego z Getafe (2-0) część fanów krytykowała pozyskanie Moraty.

"Wszyscy na świecie znają Diego Simeone i każdy wie, jakim jest trenerem oraz co zrobił dla tego klubu. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia współpracy z nim" - zaznaczył.

"Mam dobre relacje z całą drużyną. Rozmawiałem z wieloma zawodnikami m.in. Diego Costą, Vitolo, Antonio Adanem, Juanfranem. Pisałem też do Antoine'a Griezmanna. Chciałbym odpłacić się kolegom z drużyny za zaufanie, jakim mnie obdarzyli" - zakończył Morata.