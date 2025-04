Sensacja w Stuttgarcie, nie będzie hitu ze Świątek. Oto rywalka Polki w drugiej rundzie

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie stanowi pierwszy występ Igi Świątek od czasu sensacyjnej porażki w ćwierćfinale tysięcznika w Miami. Polka miała okazję do odpoczynku i spokojnego treningu przed grą na kortach ziemnych. W Niemczech zameldowała się w ubiegły czwartek. Od kilku dni raszynianka zapoznaje się z obiektem i panującymi na nim warunkami. A to niezwykle cenny czas, bowiem halowe zmagania na mączce to rzadkość. Wczoraj 23-latka zaliczyła tzw. media day, a dzisiaj znów wróciła na kort. Przez godzinę trenowała na arenie numer 2. Reklama

Na pierwszy mecz z udziałem wiceliderki trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Odbędzie się on w środę lub czwartek. We wtorek poznaliśmy za to rywalkę dwukrotnej triumfatorki imprezy Porsche Tennis w drugiej rundzie. Wyłoniła ją chorwacka batalia. Donna Vekić, 20. rakieta świata, zmierzyła się ze swoją rodaczką - Janą Fett, plasującą się o 133 lokaty niżej. Niżej notowana zawodniczka musiała się przedzierać przez eliminacje. Pokonała w nich Julie Starodubcewą i Rebekę Masarovą. Zwłaszcza starcie z reprezentantką Szwajcarii okazało się niezwykle elektryzujące. Panie rozegrały trzy tie-breaki, a mecz potrwał ponad 3,5 godziny. W nagrodę miała okazję powalczyć z Vekić, która w ubiegłym roku zdobyła srebrny medal igrzysk w Paryżu.

WTA Stuttgart: Wiemy już, z kim Iga Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju

Fett od początku starała się nawiązać walkę, w pierwszym gemie prowadziła 30-15 przy serwisie Vekić. Ostatnie trzy punkty powędrowały jednak na konto wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża. Po chwili Jana miała ogromne problemy z własnym podaniem. Popełniała sporo podwójnych błędów serwisowych i poniekąd sama sprowokowała sobie kłopoty. Pojawił się break point dla Donny, który od razu został wykorzystany. Chwilę później wyżej notowana Chorwatka miała już 3:0.

Podczas czwartego rozdania 153. rakieta świata serwowała już zdecydowanie lepiej. Zgarniała asy i dość pewnie zdobyła swoje premierowe "oczko". W następnych minutach powtórzyła się sytuacja z gema otwarcia. Vekić wyszła ze stanu 15-30, wygrywając trzy akcje z rzędu. Jana nie poddawała się i z czasem sytuacja zaczęła się przechylać na jej korzyść. W trakcie siódmego rozdania w końcu doczekała się przełamania - i to do zera, przede wszystkim dzięki świetnym i agresywnym returnom. Na tym nie poprzestała. Fett kontynuowała swoją świetną serię i przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo w partii.

Będąca na 153. miejscu w rankingu tenisistka prowadziła już 40-15, miała dwa setbole. Od tego momentu nie potrafiła jednak wygrać ani jednego punktu. Donna wyszła z opresji i wyrównała na 5:5. Jedenasty gem okazał się bardzo wyrównany, ale ostatecznie Vekić nie musiała bronić żadnych break pointów. O losach premierowej odsłony decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka od początku układała się po myśli Jany. Szybko uzyskała przewagę trzech "oczek", a na koniec zdołała ją jeszcze powiększyć. Fett triumfowała w pierwszym secie 7:6(2). Reklama

Także początek drugiej odsłony przebiegał po myśli niżej notowanej tenisistki. Zaczęła od utrzymania swojego podania, później przełamała ze stanu 15-40. Zrobiło się 2:0 dla Jany. Po chwili Vekić odrobiła stratę breaka, nie tracąc ani jednego punktu i... poprosiła o przerwę medyczną. Donna wyglądała na mocno osłabioną. Nie kryła swoich emocji, pojawiło się mnóstwo łez. Została przebadana, podano jej leki. Mimo problemów zdrowotnych zdecydowała się na powrót do gry.

Następne rozdanie znów przyniosło sporo kłopotów wyżej notowanej Chorwatce. Pojawiły się dwa break pointy i już przy pierwszym Vekić popełniła podwójny błąd serwisowy. Po chwili Fett potwierdziła przewagę przełamania, chociaż nie bez problemów. Prowadziła już 40-15, ale popełniła podwójne błędy serwisowe i doszło do równowagi. Ostatecznie przechyliła jednak szalę na swoją korzyść. Donna coraz bardziej się męczyła. W trakcie szóstego gema straciła podanie w łatwy sposób i przy stanie 5:1 Fett mogła zamykać pojedynek.

Vekić podjęła jeszcze walkę i zdołała dołożyć drugie "oczko" na swoje konto. Po chwili utrzymała swoje podanie i zaczęło się robić ciekawie. Jana odczuwała coraz większą presję, a Donna wyczuła swoją szansę. I doszło do kolejnego przełamania - do zera. Na koniec gema Fett popełniła podwójny błąd serwisowy. W trakcie dziesiątego rozdania 20. tenisistka rankingu miała podanie, by wyrównać stan rywalizacji na 5:5. Nie dopełniła jednak powrotu do gry w drugiej odsłonie. Przy drugim meczbolu znów pojawił się podwójny błąd serwisowy.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 7:6(2), 6:4 na korzyść 153. rakiety świata. Nie dojdzie zatem do starcia dwóch medalistek igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zobaczymy za to drugi bezpośredni pojedynek pomiędzy Igą Świątek i Janą Fett. Poprzedni, rozegrany trzy lata temu na Wimbledonie, zakończył się zwycięstwem Polki 6:0, 6:3.

Iga Świątek - Jana Fett 2:0 - SKRÓT.

