Krecz w starciu Ostapenko w Stuttgarcie, na ścieżce Świątek. Mecz trwał 64 minuty

Gdyby ze statystyk Jeleny Ostapenko w 2025 roku wyłączyć turniej WTA 1000 w Dosze, miałaby dwa zwycięstwa i osiem porażek. W Katarze spisywała się jednak doskonale, aż do finałowego starcia z Amandą Anisimovą. Nie chodzi tylko o to, że ograła pięć rywalek, ale w jaki sposób to uczyniła. A grała przecież choćby z Jasmine Paolini, Ons Jabeur czy Igą Świątek.

I na Polkę może wpaść już wkrótce w Stuttgarcie, w sobotę. Obie muszą przejść jeszcze tylko jedną rundę. Akurat wtedy, gdy Łotyszka ma za sobą chyba najlepszy mecz w tym roku, jeśli nie liczyć tamtych w Dosze. Reklama

WTA 500 w Stuttgarcie. Jelena Ostapenko kontra Dajana Jastremska. W poniedziałek grały razem w deblu

W pierwszej rundzie Porsche Tennis Grand Prix Łotyszka zmierzyła się z Dajaną Jastremską, która w Stuttgarcie przebijała się przez kwalifikacje. Ostapenko też miała jednak już przetarcie w tej pięknej hali, w poniedziałek zagrała bowiem w rywalizacji deblowej. I żeby było ciekawiej - właśnie w duecie z Jastremską. Obie cieszyły się z awansu do ćwierćfinału, ale we wtorek cieszyć się mogła już tylko jedna z nich.

Faworytką nie była wcale Ostapenko, choć to przecież ona w przeszłości brylowała na mączce, triumfując m.in. w Roland Garros. Analitycy wyliczyli, co zostało zaprezentowane jeszcze przed meczem, że 57 procent szans na wygraną ma Dajana, a tylko 43 - Jelena. Zapewne wpływ na to miały poprzednie wyniki Łotyszki. Tym razem jednak te dane kompletnie nie znalazły odzwierciedlenia na korcie.

Dajana Jastremska / David Gray / AFP

Ostapenko była wyraźnie lepsza od swojej rywalki, co już powinno być też sygnałem ostrzegawczym dla... polskich kibiców. Jeśli w drugiej rundzie pokona Emmę Navarro lub Beatriz Haddad Maię, a Iga Świątek upora się z Donną Vekić bądź Janą Fett, to w sobotę dojdzie do ich szóstej potyczki. Znów na terenie, który można nazwać królestwem Igi, ale podobnie było w Katarze. Bilans ich starć to 5:0 dla Łotyszki. Reklama

Jelena Ostapenko w znakomitej dyspozycji. Bez seryjnych błędów, a z agresywną grą. I skuteczną

Jelena grała agresywnie od samego początku, choć początkowo musiała trochę przekalibrować celownik. Niemal na każdy serwis Jastremskiej starała się odpowiadać agresywnym, ryzykownym returnem. Dokładnie tak, jak dwa miesiące temu w starciu ze Świątek. Gra Ukrainki niewiele się różniła, ona też stawiała na siłę i krótkie wymiany. Jeśli Jastremska nie trafiała pierwszym podaniem, już była w opałach. I w taki sposób przegrała dwie piłki w trzecim gemie, od stanu 30-30. To oznaczało pierwsze przełamanie dla Ostapenko, ale nie ostatnie w tej partii.

Obie dość pewnie wygrywały swoje gemy, aż do stanu 5:3. I wtedy zagrywała Ukrainka, by pozostać w grze w tym pierwszym secie. I wtedy doszło do najbardziej zaciętej rywalizacji, gem trwał 13 minut, było w nim dziewięć równowag. Obie miały szanse na wygraną, w końcu swoją wykorzystała Ostapenko. Albo trochę inaczej - cały wysiłek popsuła podwójnym błędem serwisowym Jastremska.

Jelena Ostapenko, Stuttgart 2025 / Robert Prange

O dziwo, to Ukrainka miała lepszy bilans winnerów do niewymuszonych błędów, ale przepaść byłą w innej statystyce - punktów po returnie. Przy podaniu Łotyszki, Jastremska wygrała tylko cztery piłki, w tym trzy w pierwszym gemie. Mało, a nawet za mało, by marzyć o zwycięstwie. Reklama

I dość szybko stało się jasne, która z nich awansuje dalej. Ostapenko dwa z trzech gemów wygrała na sucho, do zera. Jastremska z kolei została przełamana, znów na koniec popełniła podwójny błąd. I przy stanie 0:3 uznała, że dalsza rywalizacja nie ma sensu.

Łotyszka żałowała po meczu takiego zakończenia, tym bardziej, że rywalizowała jednak ze swoją deblową partnerką w tym turnieju. Powiedziała jednak ciekawą rzecz, także w kontekście Igi Świątek. - Ma wrażenie, że ta nawierzchnia jest wolniejsza niż wcześniej - orzekła.

A teraz już może czekać na wynik wieczornego starcia Emmy Navarro z Beatriz Haddad Maią.

Jelena Ostapenko / NOUSHAD THEKKAYIL/NurPhoto via AFP / AFP