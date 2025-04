Barcelona może czuć się pokrzywdzona, UEFA reaguje. Mogą być zmiany w Lidze Mistrzów

W fazie ligowej wzięło udział aż 36 zespołów. Każdy z nich rozegrał osiem spotkań w tej części rozgrywek . Tylko czołowa ósemka zdołała wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału, a pozostałe 16 zespołów musiało przebrnąć przez dodatkową fazę 1/16 finału . Poza tym, że TOP 8 uzyskało od razu awans do 1/8, to miało również zagwarantowane, iż mecze rewanżowej tej fazy zostaną rozegrane na ich stadionach. Taki przywilej wywalczyły sobie Liverpool, FC Barcelona , Arsenal, Inter, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille oraz Aston Villa. I właśnie zdaniem "Daily Mail" o tym ma debatować UEFA.

UEFA jeszcze bardziej nagrodzi topowe zespoły Ligi Mistrzów? Barcelona może żałować

Chodzi o rozszerzenie tego przywileju, także na kolejne fazy. Zasada ta bowiem nie obowiązuje w ćwierćfinałach i półfinałach. Pojawiają się bowiem opinie, że osiem najlepszych zespołów nie zostało należycie nagrodzonych sportowo za dobrą grę w fazie ligowej, a za przykład podawana jest para Arsenal - Real Madryt . Arsenal zakończył fazę ligową na trzecim miejscu w tabeli, a "Królewscy" byli dopiero 11. Mimo to rewanż zostanie rozegrany właśnie na Estadio Santiago Bernabeu, ale to samo można powiedzieć o FC Barcelonie, która była druga, a zmierzy się dziś w rewanżu na wyjeździe z 10. Borussią Dortmund .

To samo źródło informuje za to, że UEFA odrzuciła już propozycję zniesienia dogrywek w fazie pucharowej. Piłkarski kalendarz i tak jest już mocno przepełniony, więc rozważano rezygnację z dogrywek. Pomysł jednak nie przeszedł, ponieważ obawiano się, że mecze mogą stać się bardziej nudne, jeśli po regulaminowych 90. minutach miano by przechodzić bezpośrednio do rzutów karnych, gdyż słabsze zespoły przy stykowym wyniku mogłyby dążyć do "jedenastek", zamiast próbować rozstrzygnąć wynik w regulaminowym czasie.