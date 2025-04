Miał tworzyć atak marzeń z Lewandowskim. To już przeszłość. FC Barcelona mówi "nie"

Ostatecznie jednak do transferu nie doszło i Nico pozostał w Athleticu Bilbao. Z kolei w Barcelonie "urodził się" nowy gwiazdor. Mowa o Raphinhi, który na pozycji Williamsa spisuje się znakomicie i znajduje się w gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Jest to jednak pierwszy tak udany sezon w wykonaniu Brazylijczyka i nie może dziwić, że nie u wszystkich dominuje przekonanie, że będzie on w stanie utrzymać się na tym poziomie także w przyszłych rozgrywkach.