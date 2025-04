Powrót polskiej siatkarki w trybie pilnym. A do tego może jeszcze zdobyć medal

O tym, że Aleksandra Gryka wróci do Tauron Ligi po nieudanej przygodzie z ligą włoską , informowaliśmy już w lutym. Do zespołu z Bielska-Białej miała dołączyć jednak w nowym sezonie. Sytuacja zmieniła się po tym, jak kontuzji doznała Orzyłowska. Klub z Bielska-Białej skorzystał z możliwości transferu medycznego i sięgnął właśnie po Grykę.

W kolejnych rozgrywkach stała się pierwszoplanową postacią w całej lidze. Przede wszystkim jest wszechstronna - dobrze blokowała, a do tego świetnie atakowała. Była też powoływana do reprezentacji Polski. To zaowocowało transferem do drużyny z Perugii - Bartoccini Fortinfissi Black Angels. Serie A nie udało się zawojować, a jej nowa drużyna nie bez problemów utrzymała się w lidze. Gryka nie wywalczyła miejsca w podstawowym składzie. Zagrała w 19 spotkaniach i zdobyła zaledwie 50 punktów.