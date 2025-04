Julia Szeremeta dostała ofertę "nie do odrzucenia". A jednak!

Wywalczone srebro olimpijskie napędziło cały polski boks . Pomimo faktu, że jeszcze do niedawna formalnie niepewna była obecność tego sportu w programie igrzysk olimpijskich w 2028 roku , popłynął wielki strumień pieniędzy. To między innymi właśnie dzięki ministerialnym środkom Polski Związek Bokserski w końcu mógł dopiąć swój sztandarowy projekt, reaktywując po przeszło 21 latach Polską Ligę Boksu .

To wszystko jest dowodem na to, że sukces na najważniejszej imprezie czterolecia jest kołem zamachowym dla całej dyscypliny. Trener Tomasz Dylak ma plan, by po niespodziewanym dla opinii publicznej wystrzale w Paryżu, furorę zrobić już w Los Angeles, gdzie widzi szansę nawet na trzy medale olimpijskie. Gdyby tak się stało, boks po latach niebytu znów wróci do grona najbardziej "medalodajnych" polskich sportów, a zawodnikom być może nie będzie wtedy brakowało nawet przysłowiowego ptasiego mleczka.