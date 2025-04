Znów czarne chmury wiszą nad Lesznem. W poniedziałkowy wieczór w King's Lynn podczas ligi angielskiej Benjamin Cook niefortunnie upadł na tor. Australijczyk złamał nadgarstek i czeka go od sześciu tygodni do nawet trzech miesięcy przerwy.

Benjamin Cook złamał nadgarstek, nawet 3 miesiące przerwy

- Możemy korzystać z zastępstwa zawodnika. Mamy pewien plan. Który to już raz zaczynamy z kontuzjami. Możemy pięciokrotnie wykorzystać naszych juniorów lub użyć Emila Koniecznego - informuje nas Rafał Dobrowolski, rzecznik prasowy Unii. Z naszych informacji wynika, że 27-latek złamał kość łódeczkowatą. Zawodnik aktualnie nie ma w planach przylatywać do Polski. Na razie leszczynianie nie planują transferu z zewnątrz.

Sprawa jest skomplikowana, bo leszczynianie w najbliższych dwóch tygodniach mają rozegrać starcia z Cellfast Wilkami Krosno i Abramczyk Polonią Bygdoszcz. Na obecną chwilę są to dwaj najgroźniejsi rywale 18-krotnych mistrzów Polski , jeśli chodzi o walkę o awans do PGE Ekstraligi.

Popularna kontuzja wśród żużlowców

Spoglądając wstecz, kość łódeczkowatą łamali Nicki Pedersen i Oskar Paluch. Duńczyk wrócił do ścigania nawet po tygodniu przerwy i od razu po powrocie zdobył komplet 18 punktów. Junior Stali Gorzów pauzował jednak miesiąc czasu i długo dochodził do pełni dyspozycji.

Szczęście w nieszczęściu jest takie, że kontuzja przydarzyła się na starcie rozgrywek. Dla Unii najważniejszy jest awans do fazy play-off. To właśnie wtedy drużyna potrzebuje pełnego składu, żeby zrealizować cel, jakim jest powrót do elity.