Sensacyjna decyzja przed końcem sezonu. Trener klubu Ekstraklasy zwolniony

Jan Urban zwolniony z Górnika Zabrze. Nietypowy moment na rozstanie

Warto podkreślić, że było to drugie podejście Jana Urbana do Górnika. Poprzednio prowadził ten klub w sezonie 2021/2022 i zajął z nim ósme miejsce. Mimo to po zakończeniu rozgrywek zastąpił go Bartosch Gaul, tyle że ten wytrzymał jedynie do marca 2023, a misję prowadzenia zespołu ponownie powierzono... Urbanowi. W kuluarach już od kilku tygodni mówiło się, że w Zabrzu chcą dokonać zmiany i najpewniej Jan Urban straci pracę, ale biorąc pod uwagę niezłą sytuację w tabeli, można było przewidywać, że 62-latek dokończy sezon, w którym zostało już tylko sześć kolejek do rozegrania. Stało się jednak inaczej i decyzja o zwolnieniu Urbana została podjęta znacznie szybciej.