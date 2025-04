Kibice I-ligowca bili i poniżali czarnoskóre osoby. Skandal. Jest reakcja klubu

W tym sezonie Odra Opole bije się o utrzymanie w I lidze. Obecnie na zapleczu ekstraklasy drużyna prowadzona przez Jarosława Skrobacza po 28. kolejach ma na koncie 23 punkty, co daje jej 14 miejsce w tabeli. W niedzielę Odra na własnym stadionie zmierzyła się z Wisłą Kraków . Gospodarze przegrali 1:2. Po ostatnim gwizdku media nie rozpisują się tylko o samym wyniku. Pod lupę zostały wzięte skandaliczne wydarzenia, do których doszło podczas tamtego spotkania.

Pierwszy o całej sprawie poinformował portal opolska360.pl. Okazało się, że kiedy piłkarze rywalizowali na boisku, na trybunach stadionu Odry miały miejsce dantejskie sceny. Kibole zaatakowali Lukasa Klemenza, który obecnie gra w GKS-ie Katowice , a w latach 2011-2013 był zawodnikiem Odry Opole. 29-latek urodzony w Niemczech wrócił w rodzinne strony, aby towarzystwie syna i przyjaciela obejrzeć zmagania pierwszoligowców. Nie spodziewał się jednak, do czego mogą posunąć się kibole gospodarzy.

Karygodne sceny na stadionie Odry. Kibole zaatakowali czarnoskórych

Patologia - to słowo i tak w pełni nie oddaje tego, co działo się podczas opisywanego spotkania. W rozmowie z "Nową Trybuną Opolską" Klemenz ujawnił, w jaki sposób został potraktowany przez ultrasów Odry Opole.

Zostałem zwyzywany i opluty, a mój kolega uderzony i opluty, tylko za to, że mamy inny kolor skóry. Zgłosiliśmy sprawę policji. Szukamy osoby, która nas oczerniła i chcemy ją pociągnąć do odpowiedzialności

Sprawą zajęła się policja. Na incydent szybko zareagował również sam klub. "Informujemy, że do Klubu wpłynęło zgłoszenie o incydencie w którym poszkodowanym jest były zawodnik Odry Opole Lukas Klemenz . Klub jest zdeterminowany żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację, ponieważ absolutnie odcina się wszelkich form dyskryminacji. Dopełnimy wszelkich starań, żeby podobne zdarzenia nie miały u nas miejsca w przyszłości" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Okazało się, że nie był to jedyny rasistowski incydent, którego dopuścili się "kibice" Odry. Do szokujących nagrań dotarł portal "Weszło". Na materiałach wideo widać, jak jeden z kiboli policzkuje czarnoskórego widza siedzącego na trybunach. Nie obyło się również bez wulgaryzmów skierowanych w jego stronę. - Wyjazd, k**wa! - krzyczał. Anonimowy informator w rozmowie z "Weszło" w kilku zdaniach zrelacjonował wszystkie akty rasistowskie, do których doszło podczas niedzielnego spotkania.