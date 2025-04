Zdecydowane słowa Tomasza Fornala, wypalił wprost. "Tego nie powinno się robić"

- Dużo się zmieniło na przestrzeni kilku lat, powiedzmy trzech, czterech. Wiecie jak się jest małym chłopcem, to się marzy o tym, żeby być gwiazdą rocka, gwiazdą kina, Hollywood i tak dalej. Nie powiem, że mi to przeszkadza, to jest bardzo miłe i wtedy człowiek zdaję sobie sprawę, że robi coś dobrego w życiu, przez co ludzie go w jakiś sposób idealizują, mają za idola i to co się dzieje na halach, to jest mega miłe i ja to zawsze doceniam. Wydaję mi się, że już trochę nauczyłem się z tym funkcjonować i z tym żyć - zaznaczył 27-latek.