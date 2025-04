Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Zapadł "werdykt", co za przewaga

W związku z tym Barcelona ruszyła na rynek wolnych agentów, aby sprowadzić wartościowe zastępstwo. Wzrok automatycznie zwrócił się w kierunku jednego z byłych reprezentantów Polski. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym, który wówczas przebywał już na sportowej emeryturze. Po krótkich negocjacjach Polak przyjął propozycję z Katalonii, a sam opowiada o tym dziś z wielką pasją. - Lubię wygrywać. Kilka miesięcy temu byłem na plaży, a teraz gram dla jednej z najlepszych drużyn w Europie. Wygrywanie to to, co kocham najbardziej. Jestem coraz bliżej wygrania Ligi Mistrzów, co jest moim marzeniem - powiedział Polak na konferencji prasowej przed meczem z Borussią Dortmund.