Vamara Sanogo (Zagłębie Sosnowiec) po meczu z Zagłębiem Lubin. Wideo

- Nie mogę się cieszyć z trafienia, które mojemu zespołowi niewiele dało. Tutaj nie liczy się to, kto strzela bramki, a wynik całego zespołu. Co z tego, że mam na koncie osiem bramek, jeżeli nie pomaga to mojej drużynie w zdobywaniu punktów? Jeśli byłoby zwycięstwo czy remis, to w porządku, mógłbym się cieszyć, ale nie w wypadku, kiedy przegrywamy i to na swoim stadionie – mówi Vamara Sanogo z Zagłębia Sosnowiec po meczu z Zagłębiem Lubin.