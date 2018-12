Piłkarze River żegnani przez fanów przed wylotem do Madrytu na finał Copa Libertadores. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Taki fani River Plate żegnali swój zespół przed wylotem do Madrytu na drugi mecz finałowy z Boca Juniors w Copa Libertadores. - Byłoby lepiej, gdyby mecz był rozgrywany w Buenos Aires, tylko z naszymi kibicami, ale to wciąż jest finał przeciwko Boca i świadomość, że możemy ich pokonać czyni go czymś wspaniałym. Wyjątkowym – mówi kibic River Plate Ivan Blanco. Andres Fernandez dodaje: - Według mnie River gra lepiej zespołowo, a piłkarze mają dużo pewności siebie, czego od dawna nie widziałem. Tymczasem Boca za bardzo polega na indywidualnościach, na Pavonie, Benedetto czy Tevezie. To może być zgubne, bo przecież piłkarze mają lepsze i gorsze dni. River pokazuje dużo więcej pewności siebie.