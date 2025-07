Urban dopiero objął kadrę, a już wysłał piłkarzom ważny komunikat. Tego nie dało się ukryć

Jan Urban doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przed nim trudne spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata, a czas nie działa na jego korzyść. Następca Michała Probierza wziął się do pracy od razu po konferencji prasowej i ogłoszeniu go w roli nowego selekcjonera. Po wyprawach na stadiony Lecha Poznań i Górnika Zabrze, tym razem Urban pojawił się w Kielcach i wysłał do piłkarzy jasny komunikat - jeżdżę i oglądam waszą grę.