Z piekła do nieba. Gwiazdy uratowały "Jagę". Dwie bramki w dwie minuty

Już w trzeciej minucie meczu gospodarze wyszli na prowadzenie. Piłkę wybitą przez Rafała Gikiewicza szybko zgarnęli piłkarze z Białegostoku, którzy kilkoma podaniami otworzyli sobie drogę do bramki. Nagle - po niefortunnej interwencji jednego z obrońców Widzewa - we dwóch znaleźli się przed golkiperem gości. Wtedy to Jesus Imaz zagrał do Dawida Drachala, który lekkim strzałem umieścił piłkę w pustej bramce.