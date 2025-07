Jest pierwsza podróż Urbana po przejęciu kadry. A jednak nie Lewandowski

O godz. 20:30 rozpoczął się mecz Lecha Poznań z Cracovią, w którym od samego początku także nie brakowało niespodzianek. To goście z Krakowa byli autorami dwóch pierwszych trafień.

To pierwsza "podróż" nowego szkoleniowca "Biało-Czerwonych". Można przypuszczać, że w najbliższym czasie Urban spotka się także z Robertem Lewandowskim, który kilka tygodni temu po konflikcie z Michałem Probierzem zrezygnował z gry w reprezentacji.

- Wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Na dziś nie możemy sobie pozwolić, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji. Uważam, że byliśmy ostatnio na wielu turniejach i to w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej mierze pomógł nam awansować na te turnieje. Dlatego oby takiej decyzji nie podejmował - mówił selekcjoner, tuż po rozpoczęciu pracy ws. napastnika Barcelony.

"Jan Urban to też gwarancja dobrych relacji z Robertem Lewandowskim. A także ogólnego posłuchu w szatni, bo do tej nie wejdzie człowiek z przypadku, a jednak taki, który ma za sobą wielką karierę piłkarską. Jednocześnie człowiek otwarty na nowości w piłce i nie sprowadzający swojej wiedzy do przestarzałych podręczników. Czy ten wybór coś gwarantuje? Nie. Ale czy ma sens? Jak najbardziej" - pisał o zatrudnieniu byłego trenera Górnika Zabrze Przemysław Langier z Interii Sport.