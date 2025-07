Jeszcze zanim Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił oficjalnie, że to Jan Urban obejmie reprezentację, cała Polska znała już nazwisko następcy Michała Probierza, m.in. właśnie za sprawą poprzedniego selekcjonera, który uprzedził Cezarego Kuleszę . Tego samego dnia, późnym wieczorem pojawił się pierwszy wywiad z Urbanem, w którym nowy trener Polaków obszernie opowiedział, jak będzie wyglądała jego praca . Kadrowicze już mogą zabierać się do roboty, bo nie będą mieli łatwego życia . Brak regularnych występów w klubie będzie miał ogromny wpływ na ewentualne powołanie.

Oglądanie zawodników z wysokości trybun to coś, co praktykuje wielu selekcjonerów, ale Janowi Urbanowi to nie wystarcza. Ten chce widzieć kadrowiczów z bliska, aby dostrzec najmniejsze detale ich pracy i przekonać się, czy ci będą się nadawać do jego drużyny.