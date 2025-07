Barcelona znów w akcji. Szczęsny i "Lewy" wkroczyli do gry. Błysk polskiego snajpera

Po wielu przejściach i perturbacjach FC Barcelona zdołała w końcu wylecieć do Japonii, gdzie w niedzielę rozegrała swój pierwszy przedsezonowy sparing z ekipą Vissel Kobe. Trener Hansi Flick oddelegował do gry niezwykle mocny skład , w którym zabrakło niestety miejsca dla Polaków . W bramce stanął nie Wojciech Szczęsny, a notujący nieoficjalny debiut w barwach "Dumy Katalonii" Joan Garcia, natomiast miejsce Roberta Lewandowskiego w linii ataku zajął Ferran Torres.

W kolejnej fazie meczu dało się odczuć, że jest to tylko sparing rozpoczynający etap przygotowań do sezonu. Po obu stronach brakowało intensywności, za to sporo było strat. Nie brakowało także fauli, które także źle wpływały na płynny przebieg rywalizacji. Barcelona szukała jednak swoich szans, choć początkowo nieskutecznie. Gdy już Raphinha uderzył głową, to trafił prosto w bramkarza, a po chwili Lamine Yamal posłał piłkę tuż obok słupka.