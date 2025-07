Podolskiemu puściły hamulce. Już huczy o dyskwalifikacji. Wideo krąży po sieci

Do niecodziennych scen doszło po derbach Górnego Śląska, w których Piast Gliwice uległ Górnikowi Zabrze 0:1. Przy linii bocznej doszło do poważnie wyglądającej scysji między Lukasem Podolskim a kierownikiem zespołu gospodarzy, Adamem Fudalim. Gdyby nie interwencja naocznych świadków, w tym jednego z arbitrów, niechybnie doszłoby do bijatyki. Piłkarz może srogo zapłacić za swoje agresywne zachowanie.