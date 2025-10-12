Pracował w sztabie Nawałki i wypalił o Urbanie. O tych słowach będzie głośno
Jan Urban świetnie rozpoczął swoją pracę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, przede wszystkim uspokajając sytuację po tym, co działo się w ostatnich dniach kadencji Michała Probierza. Trenera biało-czerwonych podsumował teraz Tomasz Iwan, który jeszcze przed meczem z Litwą zaczął wyliczać cechy, które podobają mu się selekcjonera.
Po tym, jaką reprezentację Polski zostawił po sobie Michał Probierz, przed Janem Urbanem stanęło zadanie poukładania biało-czerwonych i po pierwszych spotkaniach można już powiedzieć, że rozpoczął swoją pracę w naprawdę dobrym stylu.
Nie tylko kibice, ale również eksperci mają dobre zdanie o opiekunie reprezentacji Polski, co potwierdził na chwilę przed meczem z Litwą Tomasz Iwan. Były dyrektor reprezentacji w sztabie Adama Nawałki zaczął wyliczać pozytywne cechy Urbana i nawet porównał go do poprzednika.
Tomasz Iwan podsumował Jana Urbana. Zaczął wyliczać i porównał go do Probierza
Iwan został zapytany w studiu "TVP Sport", czy są jakieś strony selekcjonera, które ten ceni i które po prostu mu się podobają. Nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby odpowiedzieć.
- Jego spokój to jest niezwykle istotna cecha. Szczerość również - widać, że relacje selekcjoner - zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie. Jan Urban miał już przetarcie z reprezentacją, za Leo Beenhakkera i fajnie, że wnioski wyciąga - rozpoczął.
Nie zabrakło oczywiście odniesienia do reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza i Iwan nie ukrywał, że teraz kibice mają powody do zadowolenia.
- To jest zupełne przeciwieństwo Michała Probierza - co zresztą widzimy. Widzą to też kibice i zawodnicy. Wróciliśmy z wielkiej podróży na swoje miejsce - dodał.
W trzech pierwszych meczach reprezentacja Polski, pod wodzą Jana Urbana, zremisowała z Holandią i wygrała z Finlandią oraz Nową Zelandią. W tych spotkaniach straciła zaledwie 2 bramki, strzelając ich aż 5.