Pracował w sztabie Nawałki i wypalił o Urbanie. O tych słowach będzie głośno

Łukasz Olszewski

Jan Urban świetnie rozpoczął swoją pracę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, przede wszystkim uspokajając sytuację po tym, co działo się w ostatnich dniach kadencji Michała Probierza. Trenera biało-czerwonych podsumował teraz Tomasz Iwan, który jeszcze przed meczem z Litwą zaczął wyliczać cechy, które podobają mu się selekcjonera.

Jan Urban i Jacek Magiera
Jan Urban i Jacek MagieraGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Po tym, jaką reprezentację Polski zostawił po sobie Michał Probierz, przed Janem Urbanem stanęło zadanie poukładania biało-czerwonych i po pierwszych spotkaniach można już powiedzieć, że rozpoczął swoją pracę w naprawdę dobrym stylu.

Nie tylko kibice, ale również eksperci mają dobre zdanie o opiekunie reprezentacji Polski, co potwierdził na chwilę przed meczem z Litwą Tomasz Iwan. Były dyrektor reprezentacji w sztabie Adama Nawałki zaczął wyliczać pozytywne cechy Urbana i nawet porównał go do poprzednika.

Tomasz Iwan podsumował Jana Urbana. Zaczął wyliczać i porównał go do Probierza

Iwan został zapytany w studiu "TVP Sport", czy są jakieś strony selekcjonera, które ten ceni i które po prostu mu się podobają. Nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby odpowiedzieć.

- Jego spokój to jest niezwykle istotna cecha. Szczerość również - widać, że relacje selekcjoner - zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie. Jan Urban miał już przetarcie z reprezentacją, za Leo Beenhakkera i fajnie, że wnioski wyciąga - rozpoczął.

Nie zabrakło oczywiście odniesienia do reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza i Iwan nie ukrywał, że teraz kibice mają powody do zadowolenia.

- To jest zupełne przeciwieństwo Michała Probierza - co zresztą widzimy. Widzą to też kibice i zawodnicy. Wróciliśmy z wielkiej podróży na swoje miejsce - dodał.

W trzech pierwszych meczach reprezentacja Polski, pod wodzą Jana Urbana, zremisowała z Holandią i wygrała z Finlandią oraz Nową Zelandią. W tych spotkaniach straciła zaledwie 2 bramki, strzelając ich aż 5.

Dwie dorosłe osoby, jedna w eleganckiej białej koszuli i okularach trzymająca kartkę w rękach, druga w białym t-shircie z nadrukiem i podpisem. Tło rozmyte, widać elementy stadionu lub hali.
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC BarcelonaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w ciemnej koszuli trzymający butelkę wody na tle rozmytego stadionu, w tle inna osoba w białej koszulce z odwróconymi plecami.
Jan Urban podczas meczu reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w garniturze i okularach wykonuje gest dłonią podczas konferencji prasowej, w tle widoczne logotypy sponsorów, na pierwszym planie mikrofon oraz butelka z wodą i opakowanie z napojem.
Jan Urban podczas konferencji prasowejAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

