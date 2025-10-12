Po tym, jaką reprezentację Polski zostawił po sobie Michał Probierz, przed Janem Urbanem stanęło zadanie poukładania biało-czerwonych i po pierwszych spotkaniach można już powiedzieć, że rozpoczął swoją pracę w naprawdę dobrym stylu.

Nie tylko kibice, ale również eksperci mają dobre zdanie o opiekunie reprezentacji Polski, co potwierdził na chwilę przed meczem z Litwą Tomasz Iwan. Były dyrektor reprezentacji w sztabie Adama Nawałki zaczął wyliczać pozytywne cechy Urbana i nawet porównał go do poprzednika.

Tomasz Iwan podsumował Jana Urbana. Zaczął wyliczać i porównał go do Probierza

Iwan został zapytany w studiu "TVP Sport", czy są jakieś strony selekcjonera, które ten ceni i które po prostu mu się podobają. Nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby odpowiedzieć.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Zepter KPR Legionowo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Jego spokój to jest niezwykle istotna cecha. Szczerość również - widać, że relacje selekcjoner - zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie. Jan Urban miał już przetarcie z reprezentacją, za Leo Beenhakkera i fajnie, że wnioski wyciąga - rozpoczął.

Nie zabrakło oczywiście odniesienia do reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza i Iwan nie ukrywał, że teraz kibice mają powody do zadowolenia.

- To jest zupełne przeciwieństwo Michała Probierza - co zresztą widzimy. Widzą to też kibice i zawodnicy. Wróciliśmy z wielkiej podróży na swoje miejsce - dodał.

W trzech pierwszych meczach reprezentacja Polski, pod wodzą Jana Urbana, zremisowała z Holandią i wygrała z Finlandią oraz Nową Zelandią. W tych spotkaniach straciła zaledwie 2 bramki, strzelając ich aż 5.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News