Wielki przewrót w Legii? Już wszystko jasne. Powiedział, co sądzi o życiu w Warszawie

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Przerwa na spotkania reprezentacji przyniosła kibicom Legii Warszawa nieoczekiwane, a zarazem niepokojące wieści. Rumuńskie media chętnie informowały o chęci ponownego zatrudnienia Edwarda Iordanescu w roli selekcjonera reprezentacji Rumunii. W tej sprawie do stolicy wysłani zostać mieli specjalni wysłannicy. Piotr Koźmiński z "goal.pl" zdradził kulisy sprawy, a także samą reakcję szkoleniowca Legii. Ta może zaskakiwać.

Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 roku
Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 rokuGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu przechodząc do Legii Warszawa miał przed sobą niełatwą misję. Jego poprzednik Goncalo Feio co prawda doprowadził zespół do zdobycia Pucharu Polski i startu w eliminacjach europejskich pucharów. Kontrowersyjny styl prowadzenia zespołu przez Portugalczyka sprawił jednak, że w stołecznym klubie panował spory bałagan. Po długim oczekiwaniu władze warszawskiej drużyny misję uporządkowania sytuacji powierzyły właśnie Rumunowi.

Jego kadencji od dłuższego czasu towarzyszą spore kontrowersje. Z jednej strony kibice mogą być zadowoleni z awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Iordanescu zdobył też Superpuchar, przez wielu traktowany jako zbędny twór polskiej piłki, wywalczony jednak w prestiżowym starciu z Lechem Poznań.

W otoczeniu Legii nigdy nie może być jednak za słodko. Co jakiś czas w mediach pojawiały się doniesienia o rzekomym niezadowoleniu Rumuna sytuacją panującą w klubie. Spore pretensje mieli do niego również kibice, zwłaszcza za wydarzenia z tygodnia poprzedzającego przerwę na mecze reprezentacji. Iordanescu w spotkaniu Ligi Konferencji z Samsunsporem postawił na "rezerwowy" skład, a swój pierwszy garnitur przygotował na spotkanie z liderującym w Ekstraklasie Górnikiem Zabrze. Efekt? Dwie porażki w dość słabym stylu.

    Strach w Legii. Rumuni próbowali podebrać trenera. Odpowiedź była jednoznaczna

    W trakcie przerwy ligowej Warszawą wstrząsnęły pogłoski rozpowszechniane przez rumuńskie media. Ich zdaniem tamtejsza federacja piłkarska jest bardzo zdeterminowana, by nakłonić Iordanescu do powrotu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Rumunii. W tym celu do stolicy naszego kraju udać miał się ichniejszy przedstawiciel. Rumunów nie odstraszałby nawet klauzula odejścia, która w przypadku Iordanescu wynosi 300 tysięcy euro.

    Do Warszawy udał się Daniel Stanciu, dziennikarz i działacz sportowy, określany mianem przyjaciela Iordanescu. Więcej informacji o całej sprawie, a także celu wizyty Stanciu w Polsce dostarczył Piotr Koźmiński. Zdaniem dziennikarza portalu "goal.pl" Stanciu faktycznie ostatnio gościł w naszym kraju, lecz tylko i wyłącznie w celach turystycznych.

    Nie oznacza to, że Rumuni nie chcieli nakłonić Iordanescu do powrotu. Nie wydarzyło się to jednak w ostatnich dniach, lecz miesiąc temu. Wówczas do trenera Legii mieli odezwać się przedstawiciele rodzimej federacji, którzy bardzo szybko napotkali na opór. Według Koźmińskiego Iordanescu złożył deklarację o chęci pozostania w Warszawie. Rumuński szkoleniowiec ma być zadowolony z życia w Warszawie, a także pracy w Legii. Iordanescu szczególnie docenia infrastrukturę oraz warunki napotkane w warszawskim klubie.

    Wszystko wskazuje więc na to, że co najmniej do końca eliminacji selekcjonerem reprezentacji Rumunii pozostanie Mircea Lucescu. Ich sytuacja w tabeli grupy H nie jest jednak najlepsza. Do pierwszej Austrii na trzy kolejki przed końcem tracą już osiem punktów. Do drugiej Bośni i Hercegowiny ta strata wynosi na ten moment siedem punktów. Niedzielne starcie z Austrią oraz listopadowy pojedynek z Bośniakami będą decydujące.

    Rumuni w zasadzie są skazani na baraże, do których najprawdopodobniej dostaną się z Ligi Narodów. Wiąże się to jednak z rozstawieniem w czwartym koszyku i pojedynku z potencjalnie mocniejszym rywalem już w półfinale.

    Mężczyzna w czarnym ubraniu stoi na tle stadionu sportowego, wśród rozmytego tłumu widzów.
    Edward IordanescuGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trener w sportowym stroju z emblematami klubu piłkarskiego oraz logo sponsora stoi przy stole konferencyjnym, trzyma zieloną teczkę, w tle znajdują się ścianki z logotypami Ligi Konferencji i sponsorów.
    Edward IordanescuLeszek SzymańskiPAP
    Piłkarze w meczy Kosowa z Rumunią
    Piłkarze w meczy Kosowa z RumuniąAFP

