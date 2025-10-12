W ostatnich tygodniach kibice Roberta Lewandowskiego mogli wyczekiwać informacji w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski, licząc na to, że FC Barcelona zdecyduje się przedłużyć jego kontrakt, który wygasa w czerwcu 2026 roku. Takie scenariusz wydaje się coraz mniej możliwy, o czym tuż przed meczem z Litwą doniósł kataloński "Sport".

Dziennikarze z Barcelony poinformowali bowiem, że obecnie władze klubu nie są przekonane do tego, aby zatrzymać 37-letniego Polaka w zespole i najpewniej będą chciały postawić na młodszego napastnika w przyszłości. To sprawia, że "Lewy" może zmienić klub lub zakończyć karierę. I w "Sporcie" przy okazji tego dylematu pojawia się nazwisko Anny Lewandowskiej.

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie, a Hiszpanie piszą o Annie. "Zwłaszcza żona"

Hiszpanie wskazują, że chociaż Polak nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów - głośno jest, chociażby o AC Milanie - zdanie Anny może być tutaj kluczowe, a Polka dobrze czuje się w Katalonii i może nie być chętna na kolejną przeprowadzkę.

- Pozostaje pytanie, czy Lewandowski zdecyduje się przedłużyć karierę piłkarską o kolejny rok lub dwa, czy też ostatecznie zdecyduje się na emeryturę i osiedli się na stałe w Katalonii, czego najwyraźniej pragnie jego rodzina, a zwłaszcza żona Ana - piszą dziennikarze "Sportu", analizując sytuację Lewandowskiego.

W mediach społecznościowych zawrzało po publikacji katalońskich dziennikarzy, szczególnie na profilu "Barca Universal", poświęconemu ekipie z Camp Nou. Na wieść o tym, że Polak może zakończyć karierę, internauci zaczęli wskazywać, że pomimo wieku, "Lewy" nadal ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Nie brakuje jednak opinii, że ewentualna decyzja o zakończeniu kariery i osiedleniu się na stałe w Barcelonie jest w pełni zrozumiała, bowiem stolica Katalonii jest wybornym miejscem do życia.

Brak nowego kontraktu od FC Barcelony z pewnością zdominuje rozmowy w domu Lewandowskich i przed Robertem niełatwa decyzja. Kibicom kapitana reprezentacji Polski pozostaje uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać informacji na ten temat o samego zainteresowanego.

