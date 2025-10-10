Litwa - Polska w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 października 2025 godz. 20:4512 października 2025 roku Litwa podejmie Polskę w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Kownie o godzinie 20:45. Polska, po solidnych występach w dotychczasowych meczach, będzie chciała utrzymać dobrą passę i zdobyć kolejne punkty. W ostatnich meczach Polacy pokonali Nową Zelandię 1:0, wygrali z Finlandią 3:1 oraz zremisowali 1:1 z Holandią. Litwa natomiast przegrała w ostatnim spotkaniu eliminacyjnym z Finlandią 1:2. W poprzednim meczu Polska wygrała z Litwą 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego. Spotkanie w Kownie zapowiada się emocjonująco - kluczowe będą dyspozycja ofensywy, taktyka obu trenerów i wykorzystanie okazji pod bramką przeciwnika. Zapraszamy na relację na żywo.