Krótko przed północą Cezary Kulesza wkroczył do akcji. Prezes PZPN nie zamierzał milczeć

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Reprezentacja Polski przed własną publicznością pokonała Finlandię, robiąc tym samym duży krok w kierunku gry w barażach do mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1, a ich grze przyglądał się Cezary Kulesza. Krótko przed północą na profilu prezesa PZPN pojawił się wpis, w którym podsumowano występ podopiecznych Jana Urbana. Podkreślono w nim, co poniosło naszych kadrowiczów do zwycięstwa.

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski było bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, po perturbacjach, jakimi była zmiana selekcjonera i zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego i opaski kapitańskiej, "Biało-Czerwoni" potrzebowali dobrych występów, by odzyskać pewność siebie i uspokoić kibiców. Po drugie, nasza kadra narodowa wciąż jest w grze o prawo występu w barażach do mistrzostw świata (bezpośredni awans na mundial prawdopodobnie wywalczą Holendrzy, którzy są faworytami naszej grupy).

Drużyna prowadzona przez Jana Urbana zadanie wykonała, bo najpierw na wyjeździe zremisowała z Holandią (1:1), z kolei w niedzielny wieczór w Chorzowie pewnie ograła Finlandię (3:1). Widać, że coś w kadrze zmieniło się na lepsze, a atmosfera wewnątrz zespołu jest bardzo dobra.

"Nie mamy aż takiego potencjału piłkarskiego, aby zmienić wszystko ze zgrupowania na zgrupowanie, ale na pewno może to wyglądać jeszcze dużo lepiej" - ocenił później Robert Lewandowski, który ma świadomość, że na większe zmiany w grze zespołu trzeba jeszcze poczekać.

Cezary Kulesza reaguje na zwycięstwo Polaków nad Finlandią

Kapitan kadry zdaje się studzić nastroje wokół występu reprezentacji, ale nie zmienia to faktu, że zwycięstwo nad Finami daje poważne powody do zadowolenia. Nie krył tego Karol Nawrocki, który po zakończeniu spotkania poszedł do szatni "Biało-Czerwonych" i osobiście pogratulował piłkarzom. Towarzyszył mu Cezary Kulesza, który krótko przed północą dodał wpis w mediach społecznościowych.

"Plan wykonany! Pewnie wygrywamy z Finami. Brawa dla zawodników i sztabu. Kibice ponieśli nas dzisiaj do zwycięstwa. W dwóch meczach zdobywamy cenne 4 punkty i wracamy do gry!" - czytamy na profilu szefa PZPN w serwisie X (dawny Twitter).

