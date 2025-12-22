Rosjanie dostali zgodę od FIS. Nagle taki komunikat ws. przyjazdu do Polski

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół przywrócenia sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów spod ramienia FIS. Międzynarodowa Federacja Narciarska zawiesiła przedstawicieli z tych nacji tuż po rozpoczęciu inwazji zbrojnej przez Rosję na Ukrainę, a to obowiązywało aż do 2 grudnia.

Tego dnia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu postanowił uwzględnił odwołania tamtejszych federacji i ogłosił, że zawieszenie nie ma żadnych podstaw prawnych. Takie wieści oznaczały, że FIS musi zacząć przywracanie do zawodów chociażby skoczków. Jedynym warunkiem powrotu do rywalizacji jest jednak posiadanie statusu zawodników neutralnych.

Wobec takich informacji spodziewano się, że zgodę na starty w Pucharze Świata uzyska jedynie dwóch tamtejszych skoczków, Michaił Nazarow i Danił Sadriejew. I tak się stało, a Ci już niebawem mogą pojawić się na skoczni w gronie najlepszych zawodników na świecie.

Wiele wskazuje, że duet wystartuje już w pierwszych poświątecznych zawodach w Obesrtdorfie, gdzie jednocześnie rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Tuż po tym legendarnym turnieju cykl PŚ przeniesie się do Polski, a dokładnie na Wielką Krokiew do Zakopanego. Z tego względu pojawiały się pytania, czy Rosjanie wystartują w naszym kraju. W poniedziałek wieczorem wszystko stało się jasne.

Dmitrij Dubrowski zabrał głos ws. przyjazdu Rosjan do Polski

Kilka zdań na ten temat powiedział Dmitrij Dubrowski, czyli aktualny prezes Rosyjskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Jak przyznał, głównym celem zawodników będzie uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej.

To nie będzie jednak zbyt łatwe, bowiem jak się okazuje zawodnicy tej kadry wystartują zgodnie z planem w zaledwie sześciu konkursach. Wśród nich nie znajdzie się Zakopane. Poza zawodami Turnieju Czterech Skoczni Rosjanie planują udać się do japońskiego Sapporo.

- Plan jest bardzo prosty. Aby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, musisz zdobyć około 20 punktów w Pucharze Świata. Trzeba dwukrotnie dostać się do pierwszej dwudziestki. Jeśli uda nam się wystartować w Turnieju Czterech Skoczni i w Sapporo, to daje nam to sześć konkursów. Z oczywistych powodów pominiemy zawody w Zakopanem w Polsce - za "Skijumping.pl".

Igrzyska olimpijskie w 2026 roku odbędą się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni do 22 lutego.

