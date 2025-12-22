Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie dostali zgodę od FIS. Nagle taki komunikat ws. przyjazdu do Polski

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po blisko czterech latach skoczkowie z Rosji mogą wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata. W poniedziałek FIS potwierdził, że dwoma dopuszczonymi do rywalizacji zawodnikami są Michaił Nazarow oraz Danił Sadriejew. Wiele wskazuje, że obaj wystartują już w nadchodzącym Turnieju Czterech Skoczni. Co ciekawe, niebawem odbędą się także zawody w Zakopanem. Głos ws. startów Rosjan w naszym kraju zabrał sam prezes Rosyjskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej, Dmitrij Dubrowski.

Narciarz skoczek w stroju sportowym i kasku, stojący z nartą przy klatce piersiowej, na tle rozmazanej trybuny i reklamy. W okrągłej wstawce widoczny oświetlony skocznia narciarska nocą.
Rosjanie zabrali głos ws. przyjazdu do PolskiDaniel Kopatsch/Getty Images/ Foto Olimpik/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół przywrócenia sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów spod ramienia FIS. Międzynarodowa Federacja Narciarska zawiesiła przedstawicieli z tych nacji tuż po rozpoczęciu inwazji zbrojnej przez Rosję na Ukrainę, a to obowiązywało aż do 2 grudnia.

Tego dnia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu postanowił uwzględnił odwołania tamtejszych federacji i ogłosił, że zawieszenie nie ma żadnych podstaw prawnych. Takie wieści oznaczały, że FIS musi zacząć przywracanie do zawodów chociażby skoczków. Jedynym warunkiem powrotu do rywalizacji jest jednak posiadanie statusu zawodników neutralnych.

Wobec takich informacji spodziewano się, że zgodę na starty w Pucharze Świata uzyska jedynie dwóch tamtejszych skoczków, Michaił Nazarow i Danił Sadriejew. I tak się stało, a Ci już niebawem mogą pojawić się na skoczni w gronie najlepszych zawodników na świecie.

    Wiele wskazuje, że duet wystartuje już w pierwszych poświątecznych zawodach w Obesrtdorfie, gdzie jednocześnie rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Tuż po tym legendarnym turnieju cykl PŚ przeniesie się do Polski, a dokładnie na Wielką Krokiew do Zakopanego. Z tego względu pojawiały się pytania, czy Rosjanie wystartują w naszym kraju. W poniedziałek wieczorem wszystko stało się jasne.

    Dmitrij Dubrowski zabrał głos ws. przyjazdu Rosjan do Polski

    Kilka zdań na ten temat powiedział Dmitrij Dubrowski, czyli aktualny prezes Rosyjskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Jak przyznał, głównym celem zawodników będzie uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej.

    To nie będzie jednak zbyt łatwe, bowiem jak się okazuje zawodnicy tej kadry wystartują zgodnie z planem w zaledwie sześciu konkursach. Wśród nich nie znajdzie się Zakopane. Poza zawodami Turnieju Czterech Skoczni Rosjanie planują udać się do japońskiego Sapporo.

      - Plan jest bardzo prosty. Aby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, musisz zdobyć około 20 punktów w Pucharze Świata. Trzeba dwukrotnie dostać się do pierwszej dwudziestki. Jeśli uda nam się wystartować w Turnieju Czterech Skoczni i w Sapporo, to daje nam to sześć konkursów. Z oczywistych powodów pominiemy zawody w Zakopanem w Polsce - za "Skijumping.pl".

      Igrzyska olimpijskie w 2026 roku odbędą się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni do 22 lutego.

      100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

      Puchar Świata w skokach narciarskich. Rosjanie i Białorusini (w tym Jewgienij Klimow - na zdjęciu) nie będą mogli pojawić się na skoczni
      Jewgienij KlimowFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
      Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w ZakopanemTomasz KalembaINTERIA.PL
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News

