Bednarek poza kadrą Porto, Kiwior filarem. Demolka przed świętami. Jasny bohater

Kibice FC Porto po poprzednim sezonie mieli prawo do sporego niezadowolenia. Nie może być inaczej, gdy spojrzymy na fakt, że "Smoków" nie oglądamy w tym sezonie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. To wynika rzecz jasna z faktu zajęcia niższej, niż oczekiwano, pozycji w rozgrywkach ligi portugalskiej.

W związku z tym w klubie doszło do szeregu zmian kadrowych. Dwa być może najważniejsze transfery wiążą się bezpośrednio z reprezentacją Polski. Do klubu najpierw nieoczekiwanie przybył Jan Bednarek, który z miejsca stał się liderem praktycznie niezawodnej defensywy.

Bednarek odpoczywał. Porto z kolejnym triumfem

Niedługo po nim do Portugalii przeprowadził się także Jakub Kiwior. Młodszy z Polaków dołączył do Bednarka i wspólnie stanowią o sile defensywy ekipy Francesco Fariolego. Starszy ze stoperów nie mógł zagrać w spotkaniu 15. serii gier ligi portugalskiej w wyjazdowej rywalizacji z beniaminkiem - Alvercą.

W pierwszych trzydziestu minutach tego spotkania Kiwior nie miał zbyt wiele pracy. Wystarczy napisać, że uzbierał w tym czasie ledwie 28 kontaktów z piłką, głównie ją wyprowadzając. Zdecydowanie więcej do powiedzenia miała ofensywa Porto. Dwukrotnie głównym bohaterem był Borja Sainz.

W pierwszej sytuacji w 26. minucie gol Hiszpana został anulowany z powodu spalonego, ale trzy minuty później już wątpliwości nie było. Znakomicie dograł Rodrigo Mora, a Sainz z bliska głową wpakował futbolówkę do siatki, wyprowadzając swoją drużynę na skromne, jednobramkowe prowadzenie.

Tak naprawdę bramkarz Porto zmuszony do wysiłku był tylko w jednej akcji. W 38. minucie Costa dwukrotnie popisał się we własnym polu karnym, najpierw wybornym refleksem, a potem także wzorowym ustawieniem. Dzięki portugalskiemu golkiperowi do przerwy Porto prowadziło 1:0.

Druga połowa z perspektywy Porto ułożyła się znakomicie. Już w 57. minucie znakomicie zachował się Varela, który doskoczył do odbitej przez bramkarza piłki i bez kłopotu podwyższył prowadzenie. To, co najlepsze wydarzyło się jednak dokładnie 12 minut później pod bramką gospodarzy.

Ponownie głównym bohaterem akcji był Borja Sainz, który otworzył wynik meczu. O ile przy pierwszym golu najpiękniejsza była asysta, o tyle przy bramce na 3:0 nie sposób nie zachwycać się strzałem Hiszpana. Piłka wpadła do siatki w miejscu, które w języku piłkarskim określamy "okienkiem". Bardziej precyzyjnie uderzyć się nie dało.

Dzięki temu zwycięstwu Porto kontynuuje swoją niesamowitą passę w lidze portugalskiej w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Fariolego w piętnastu rozegranych meczach stracił ledwie cztery gole, nie przegrał żadnego meczu i jest liderem tabeli z przewagą ośmiu oczek nad drugim Sportingiem, który ma mecz zapasu.

