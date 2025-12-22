Trzech muszkieterów z Gwardii. Siódemka 17. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 17. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Jakub Ałaj (Corotop Gwardia Opole)

Po kilkunastu minutach zwycięskiego meczu z drużyną LOTTO Puławy zmienił Dawida Balcerka. Regularnie odbijał piłki, odbierając rywalom ochotę na gonienie wyniku. Zanotował 13 interwencji, co przełożyło się na 41-procentową skuteczność. Wybronił trzy z pięciu rzutów karnych.

Lewy skrzydłowy: Marcin Kostro (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Drużyna z Kwidzyna przegrała w Płocku, ale młody skrzydłowy grał odważnie. Wykorzystał otrzymaną szansę. Zdobył pięć bramek przy siedmiu próbach. Do tego dołożył asystę.

Lewy rozgrywający: Jakub Moryń (Netland MKS Kalisz)

Drużyna z Kalisza miała ofensywne problemy w zwycięskim starciu z Handball Stalą Mielec. Te stały się zdecydowanie mniejsze, kiedy na boisku pojawił się 29-latek. Miał duży ciąg na bramkę. Zaliczył pięć trafień. Sporo widział, o czym świadczy dziewięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Bartosz Kowalczyk (Corotop Gwardia Opole)

29-latek dobrze zarządzał atakiem Corotop Gwardii w arcyważnym spotkaniu dla losów utrzymania. Jak sam przyznał, popełnił kilka błędów, ale zdecydowanie więcej zagrań było na plus. Zdobył dziewięć bramek. Trzy razy skutecznie egzekwował rzuty karne. Zaliczył siedem kluczowych podań.

Prawy rozgrywający: Rotem Segal (Handball Stal Mielec)

Izraelczyk znów był pewnym puntem beniaminka. W Kaliszu często brał ciężar gry w ofensywie na swoje barki. Szukał gry jeden na jeden, rzutów na kontakcie. Zaliczył sześć goli przy siedmiu rzutach. Do tego dołożył trzy asysty.

Prawy skrzydłowy: Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Tym razem więcej okazji do zdobywania bramek miało prawe skrzydło drużyny z Gdańska. 22-latek ochoczo biegał do kontrataków w zwycięskim spotkaniu z Zepterem KPR-em Legionowo. Był praktycznie nieomylny. Zaliczył jedenaście trafień, cztery z nich po skutecznych rzutach karnych.

Kołowy: Kelian Janikowski (Corotop Gwardia Opole)

Rozegrał zdecydowanie swój najlepszy mecz w sezonie. Niemal podwoił w nim cały dotychczasowy dorobek strzelecki. W starciu z drużyną z Puław świetnie wypracowywał sobie pozycję. Zaliczył dziesięć bramek przy stuprocentowej skuteczności.

Zawodnik serii: Kelian Janikowski (Corotop Gwardia Opole)

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Corotop Gwardia Opole. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Corotop Gwardia Opole ORLEN Superliga/ ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

Corotop Gwardia Opole - KS Lotto – Puławy Picasa materiały prasowe

Corotop Gwardia Opole - KS Lotto – Puławy Picasa materiały prasowe