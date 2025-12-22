Lewandowski opuścił Barcelonę i gruchnęły wieści. Nagły zwrot ws. Polaka. Ogłosili kierunek

Piłkarze FC Barcelona na kilkudniowe urlopy mogli rozjechać się w bardzo dobrych humorach. W niedzielne popołudnie pokonali na wyjeździe Villarreal w lidze hiszpańskiej i utrzymali czteropunktową przewagę nad Realem Madryt. Kolejny mecz rozegrają 3 stycznia, a będzie to derbowa potyczka z Espanyolem. Na razie jednak zawodnicy mogą naładować baterie i poświęcić swój czas najbliższym. Takie plany ma również Robert Lewandowski.

Jak poinformował "Super Express", kapitan reprezentacji Polski wraz z rodziną opuścili Barcelonę i przenieśli się do Polski, gdzie spędzą Święta Bożego Narodzenia. Podczas rozpoczętej przerwy nie zabraknie na pewno dywagacji i plotek dotyczących przyszłości Lewandowskiego, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z Dumą Katalonii i nie jest jasne, jakie losy czekają Polaka.

Kolejny amerykański klub chce Lewandowskiego. Ujawniono, o jaki zespół chodzi

W mediach coraz częściej przewijają się kluby z jednego kraju, które mają chrapkę na ściągnięcie Lewandowskiego. Mowa była choćby o Interze Miami, ostatnio głośno zrobiło się o Chicago Fire, a teraz do tego grona dołączył inny zespół z południa Stanów Zjednoczonych, o czym w "Kanale Sportowym" poinformował Mateusz Borek. Chodzi mianowicie o Orlando City.

"Już wspominałem między słowami o jednym klubie i - z tego co mi przekazano kilka dni temu - jest duże zainteresowanie z Orlando, gdzie grał Kaka. To też Floryda, jest ciepło, mają fajny stadion" - powiedział dziennikarz. Karuzela możliwych pracodawców Lewandowskiego w przyszłym sezonie poszerza się więc z każdym dniem, jednak wciąż jest to sfera dywagacji.

Na ten moment nadal nie jest jasne, co zrobi Barcelona. Z wielu informacji, które pojawiają się w mediach, jasno wynika, że celem kapitana reprezentacji Polski jest pozostanie w stolicy Katalonii i jest nawet gotów obniżyć zarobki, aby ułatwić Blaugranie rozwiązanie kwestii finansowych. Włodarze klubu wciąż zwlekają z konkretną odpowiedzią w tym temacie, ale każdy tydzień przybliża nas do oficjalnej informacji w sprawie przyszłości Lewandowskiego.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w drużynie z Barcelony Javier Borrego AFP

Robert Lewandowski ANDER GILLENEAAFP AFP