Sceny po meczu Polaków, Karol Nawrocki w roli głównej. Szybko pojawiły się zdjęcia

Katarzyna Koprowicz

Zwycięstwu Polaków nad Finlandią w arcyważnym meczu eliminacji mistrzostw świata z wysokości trybun przyglądał się Karol Nawrocki, co szybko wychwycili fotoreporterzy. Prezydent nie poprzestał jednak tylko na dopingowaniu "Biało-Czerwonych" - jeszcze w niedzielny wieczór w sieci pojawiły się zdjęcia pokazujące, co głowa państwa zrobiła krótko po końcowym gwizdku sędziego. Wieczorem też pojawił się wpis na koncie prezydenta, który w pięciu słowach odniósł się do zwycięstwa "Biało-Czerwonych".

Karol Nawrocki (P) po meczu spotkał się z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim (L)
Karol Nawrocki (P) po meczu spotkał się z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim (L)Michał Meissner/East News/Jacek Domiński/REPORTERPAP

Reprezentacja Polski w czwartek urwała na wyjeździe punkty Holendrom (1:1) co stanowiło dobry prognostyk przed niedzielnym meczem w Chorzowie z Finami. I faktycznie, "Biało-Czerwoni" nie zawiedli pokładanych w nich nadziei, wygrali pewnie 3:1. Mimo tego zwycięstwa z ust Jana Urbana podczas konferencji prasowej padły gorzkie słowa - selekcjoner krytycznie wypowiedział się na temat końcówki spotkania, w której jego podopieczni stracili gola.

"Za bardzo uwierzyliśmy, że mecz jest pod kontrolą, choć był. Że oni nam nie mogą nic zrobić. W piłce mental to niesamowita rzecz. Wiecie dobrze, kiedy się zmienia mecz. Jak przeciwnik łapie kontakt. Stan psychiczny zawodników to klucz" - podkreślił sternik naszej drużyny narodowej.

Oblicze meczu zmienia się w głowach zawodników. Mam zastrzeżenie do drużyny, że rozluźniliśmy się po 3:0. Nie jestem do końca zadowolony z gry zmienników. Ale to znowu musiałbym mówić o aspekcie mentalnym
dodał.

Karol Nawrocki pojawił się na meczu Polska - Finlandia

Stracona bramka w końcówce meczu na szczęście nie miała większego wpływu na wynik, Polacy zainkasowali trzy punkty i są na dobrej drodze, by zapewnić sobie występ w barażach. Kibice, którzy w niedzielny wieczór zgromadzili się na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, mają więc powody do zadowolenia. Wśród nich, co zapowiadano już kilka dni wcześniej, pojawił się Karol Nawrocki.

Prezydent został "przyłapany" przez czujnych fotoreporterów jeszcze w trakcie spotkania, ale jak się okazało, nie poprzestał tylko na dopingowaniu "Biało-Czerwonych" z loży honorowej. Po końcowym gwizdku sędziego poszedł do szatni, by tam spotkać się z piłkarzami i Janem Urbanem.

"Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście pogratulował naszym piłkarzom i sztabowi dzisiejszego zwycięstwa" - relacjonowano na profilu Łączy nas piłka, gdzie też szybko pojawiły się zdjęcia głowy państwa w towarzystwie kadrowiczów i selekcjonera.

Zdjęciem z szatni Polaków pochwalił się też sam Karol Nawrocki. "To był piękny mecz! Dziękujemy" - napisał prezydent.

Mecz reprezentacji Polski z Finlandią
Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach świętują sukces na murawie stadionu, jeden z zawodników z numerem 13 na plecach przytula kolegę z drużyny, w tle trybuny wypełnione kibicami.
Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław WiśniewskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski podczas meczu piłkarskiego, jeden z nich z uniesionym kciukiem w kierunku kibiców, w tle pozostali członkowie drużyny i rozmyta trybuna stadionu.
Piotr Zieliński i Adam BuksaMichał MeissnerPAP
Mężczyzna w marynarce i okularach stoi na tle rozmytego tłumu na stadionie sportowym, obserwując wydarzenia na boisku, w otoczeniu osób ubranych w sportowe stroje.
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News

