Reprezentacja Polski w czwartek urwała na wyjeździe punkty Holendrom (1:1) co stanowiło dobry prognostyk przed niedzielnym meczem w Chorzowie z Finami. I faktycznie, "Biało-Czerwoni" nie zawiedli pokładanych w nich nadziei, wygrali pewnie 3:1. Mimo tego zwycięstwa z ust Jana Urbana podczas konferencji prasowej padły gorzkie słowa - selekcjoner krytycznie wypowiedział się na temat końcówki spotkania, w której jego podopieczni stracili gola.

"Za bardzo uwierzyliśmy, że mecz jest pod kontrolą, choć był. Że oni nam nie mogą nic zrobić. W piłce mental to niesamowita rzecz. Wiecie dobrze, kiedy się zmienia mecz. Jak przeciwnik łapie kontakt. Stan psychiczny zawodników to klucz" - podkreślił sternik naszej drużyny narodowej.

Oblicze meczu zmienia się w głowach zawodników. Mam zastrzeżenie do drużyny, że rozluźniliśmy się po 3:0. Nie jestem do końca zadowolony z gry zmienników. Ale to znowu musiałbym mówić o aspekcie mentalnym

Karol Nawrocki pojawił się na meczu Polska - Finlandia

Stracona bramka w końcówce meczu na szczęście nie miała większego wpływu na wynik, Polacy zainkasowali trzy punkty i są na dobrej drodze, by zapewnić sobie występ w barażach. Kibice, którzy w niedzielny wieczór zgromadzili się na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, mają więc powody do zadowolenia. Wśród nich, co zapowiadano już kilka dni wcześniej, pojawił się Karol Nawrocki.

Prezydent został "przyłapany" przez czujnych fotoreporterów jeszcze w trakcie spotkania, ale jak się okazało, nie poprzestał tylko na dopingowaniu "Biało-Czerwonych" z loży honorowej. Po końcowym gwizdku sędziego poszedł do szatni, by tam spotkać się z piłkarzami i Janem Urbanem.

"Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście pogratulował naszym piłkarzom i sztabowi dzisiejszego zwycięstwa" - relacjonowano na profilu Łączy nas piłka, gdzie też szybko pojawiły się zdjęcia głowy państwa w towarzystwie kadrowiczów i selekcjonera.

Zdjęciem z szatni Polaków pochwalił się też sam Karol Nawrocki. "To był piękny mecz! Dziękujemy" - napisał prezydent.

