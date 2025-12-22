Tragiczny koniec "Różala", a to nie koniec. Nadeszło potwierdzenie

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, federacja KSW dotarczyła fanom MMA niemałych emocji. Gala XTB KSW 113 obfitowała w spektakularnie skończenia i poddania, a duże nazwiska, które pojawiły się na karcie walk, tylko dodały smaku wydarzeniu, które odbyło się w łódzkiej Atlas Arenie.

Jedną z postaci, o których mówiło się przed wydarzeniem najwięcej, był Marcin Różalski. Zasłużony dla federacji zawodnik przyjął ofertę walki na kilka dni przed wydarzeniem, bowiem wynagrodzenie, jakie miałby zainkasować, zostało przekazane na prowadzony przez niego "Różaland". Starcie ze Stjepanem Bekavacem skończyło się jednak dla niego tragicznie, bo brutalnym nokautem.

Federacja KSW ogłosiła. Najpierw brutalny nokaut na Różalu, teraz to. Oficjalnie

W poniedziałkowy wieczór, dwie doby po gali XTB KSW 113, federacja postanowiła poinformować o przyznanych bonusach za poddanie wieczoru, najlepszy nokaut oraz najlepszy pojedynek. Nagroda za najlepsze skończenie ostatniego wydarzenia powędrowała w ręce pogromny Różalskiego.

Bloki w meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Autorem najlepszego poddania XTB KSW 113 został Paweł Pawlak, ktory w co-main evencie wydarzenia pokonał Laida Zerhouniego i obronił pas mistrzowski wagi średniej. Bonus za walkę wieczoru z kolei przyznano bohaterowi main eventu - Adrianowi Bartosińskiemu, który obronił pas mistrzowski kategorii półśredniej w starciu z Muslimem Tulszajewem.

Marcin Różalski zdecydował się przyjęcie oferty mając w głowie swoją fundację, która potrzebuje aż 1,5 mln złotych na zakup ziemi dla koni. W momencie ogłaszania bonusów przez KSW, w zbiórce udało się zebrać ponad 1,1 mln złotych.

Marcin "Różal" Różalski ponownie pojawi się w oktagonie ADRIAN SLAZOK / REPORTER / shockermmasolutions East News

Marcin Różalski Adam Jankowski Reporter

Marcin Różalski Piotr Zajac/REPORTER Reporter