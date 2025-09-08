Show Jana Urbana po meczu z Finlandią. "Nie nabiorę się na to"

Niewielka grupka po meczu z Finlandią dziennikarzy postanowiła przywitać Jana Urbana oklaskami. Selekcjoner z niewzruszoną miną, bez nawet najmniejszego uśmiechu, błyskawicznie odpowiedział: - Nie nabiorę się na to. Znam drogę z piekła do nieba i odwrotnie.

Świetny humor Jana Urbana

To był wstęp do show, jakie selekcjoner dał na konferencji. Gdy został zapytany o samopoczucie po tym, jak kibice skandowali jego nazwisko na trybunach, odparł, że on słyszał "Jasiu Furtok". Gdy inny ze śląskich dziennikarzy zadał pytania drążące słabości w grze, selekcjoner stwierdził, że "już w Zabrzu było jasne, że jest pesymistą". Ciekawie wyglądała też wymiana zdań na temat jakości Polaków w ataku pozycyjnym.

- Jakby pan ocenił nasz potencjał do gry w ten sposób? W skali od 1 do 10 - spytał Radosław Przybysz.

- Bawimy się w wyliczanki? A damy szóstkę - odparł trener.

- A uzasadnienie? - dopytywał dziennikarz

- Za dużo chcesz. Szósteczka.

- A co się panu podobało bardziej? Gol Matty'ego Casha z Holandią, czy asysta Piotra Zielińskiego dziś?

- Nie no, wiadomo, że zagranie Ziela. Ja lubię grę kombinacyjną i tu musieli zakombinować, a Matty zamknął oczy i po widłach sprawdził bramkarza. Zauważ, że było z pięciu Finów, a Robert wyszedł sam na sam. To jest klasa.

"Za bardzo uwierzyliśmy"

Konferencja była pełna pozytywnej aury i żartów ze strony selekcjonera, ale nie brakowało pełnej merytoryki. Także tej krytycznej pod adresem swoich piłkarzy.

- Za bardzo uwierzyliśmy, że mecz jest pod kontrolą, choć był. Że oni nam nie mogą nic zrobić. W piłce mental to niesamowita rzecz. Wiecie dobrze, kiedy się zmienia mecz. Jak przeciwnik łapie kontakt. Stan psychiczny zawodników to klucz. Oblicze meczu zmienia się w głowach zawodników. Mam zastrzeżenie do drużyny, że rozluźniliśmy się po 3:0. Nie jestem do końca zadowolony z gry zmienników. Ale to znowu musiałbym mówić o aspekcie mentalnym - mówił selekcjoner.

O problemach z budową ataku pozycyjnego Urban mówił tak: - Zgadzam się, że mieliśmy problem w budowaniu ataku pozycyjnego, bo Finowie wyszli wysoko. W analizie, jaką robiliśmy, nie robili tego tak dobrze, a dziś nie pozwalali nam, byśmy szybciej zmienili orientację gry. Mieliśmy problemy, ale obyśmy zawsze takie mieli, gdy kreujemy sytuacje, strzelamy bramki i nie pozwalamy rywalom w ogóle nam zagrozić.

- Ja już niejednokrotne mówiłem, że lubię piłkę taką, na jaką kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest to łatwe, bo wymaga wielu kombinacji, natomiast wydaje mi się, że ten sposób gry jest dostosowany dobrze do naszych umiejętności. Mam na myśli przede wszystkim skrzydłowych, którzy mają szybkość i drybling i chcemy to wykorzystać. Jeszcze jest dużo do zrobienia pod kątem wykreowania przestrzeni, gdzie zawodnik może się rozpędzić.

- Mówiłem o stabilizacji w drużynie - ona wynika też z tego, że nie mamy nie wiadomo jakiego wyboru. Poza tymi, co są obecnie na kadrze, jest Kuba Moder, który jest kontuzjowany, a później jest, jak jest, choć nie uważam, że źle. Wielu zawodników zmieniło kluby, co na pewno jest pozytywne. Ja widzę, że jest bardzo dobra atmosfera, a jej rola jest ogromna. Gdy wstajemy rano, świeci słoneczko, i człowiek jest zadowolony, to pierwsze, o co spyta, to: co dziś robimy? A gdy pada ciągle deszcz, to nic się nie chce - zauważał Urban, obrazując rolę dobrej aury w kadrze. - Wydaje mi się, że doprowadziliśmy do tego, że oni (piłkarze) będą chcieli przyjeżdżać na kadrę. Że będą między sobą rozmawiać, także z tymi, którymi tutaj obecnie nie ma. Ci nieobecni będą pytać, jaki jestem. To normalne - dodał.

Polska po pokonaniu Finlandii jest o krok od zapewnienia sobie miejsca w pierwszej dwójce grupy eliminacyjnej.

Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław Wiśniewski Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Piotr Zieliński i Adam Buksa Michał Meissner PAP