Szykuje się koniec w Realu, media właśnie to ogłosiły. Głośne odejście

Dokładnie 47,5 miliona euro kosztował Real Madryt Endrick. Brazylijczyk do stolicy Hiszpanii przeniósł się latem 2024 roku z Palmeiras. Mimo to, zdecydowanie nie zachwycił swoimi umiejętnościami. W swojej pierwszej kampanii w barwach "Królewskich" wystąpił w 37 spotkaniach, a w nich strzelił siedem goli i zanotował jedną asystę.

W sporej ilości spotkań meldował się jednak w samej końcówce. Carlo Ancelotti stawiał klasycznie na swój ofensywny tercet, Rodrygo, Mbappe i Vinicius. Do tego często wyżej wystawiany był Jude Bellingham. Nie inaczej sytuacja wygląda po zmianie trenera.

W końcu po Włochu ekipę przejął Xabi Alonso, a ten nieco zmienił system gry swojej ekipy i w ostatnim czasie preferuję grę dwoma napastnikami. Tymi są wspomnieni już Kylian Mbappe i Vinicius Junior. Co więcej, Endrick w porównaniu do poprzedniej kampanii dostaje jeszcze mniej minut. Do tej pory są to zaledwie trzy spotkania, podczas których na boisku spędził... 99 minut.

Endrick odchodzi, to już pewne. Padło słynne "Here we go"

Wobec takiej sytuacji 19-latka w mediach głośno było o potencjalnym wypożyczeniu. W gronie klubów, które miały być chętne na usługi piłkarza wymieniano Olympique Marsylię czy też Olympique Lyon.

Najnowsze wieści w jego sprawie przekazał Fabrizio Romano. Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Endrick zamieni Real Madryt na wspomniany Lyon. Będzie to półroczne wypożyczenie.

W umowie nie będzie żadnej klauzuli wykupu, a kluby będą pokrywać jego pensje po połowie. Co ciekawe, padło także słynne "here we go", które oznacza, że przenosiny są już na etapie finalizacji.

Rozwiń

19-latek wróci do Madrytu latem 2026 roku. Jego aktualna umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Na tę chwilę portal Transfermakrt.de wycenia go na 25 milionów euro.

DJB: Sieciówka – piłkarski przegląd internetu [WIDEO] POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski i Endrick WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

Endrick (z lewej) JAVIER SORIANO AFP

Endrick i Vinicius Junior Jose Breton AFP