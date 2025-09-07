Piękny wieczór w Chorzowie. Cenne zwycięstwo z Finlandią. Ważny krok w walce o mundial

W ostatni czwartek Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski. I trzeba przyznać, że był to bardzo solidny debiut. Nasza kadra wywiozła z Rotterdamu jeden punkt po kosmicznym, cudownym trafieniu Matty'ego Casha. Na przestrzeni całego spotkania to rywale tworzyli sobie więcej okazji, jednak nie zmienia to faktu, że "Biało-Czerwoni" zapracowali sobie na remis, który na finiszu kwalifikacji może okazać się niezwykle ważny.

W niedzielę przyszedł czas na Finlandię. Zapewne nikomu nie trzeba przypominać, co kilka miesięcy temu stało się w Helsinkach. Ale teraz jesteśmy świadkami mitycznego "nowego otwarcia" - z nowym trenerem i Robertem Lewandowskim, na ramieniu którego widniała opaska kapitańska.

Koncert Polaków na Stadionie Śląskim. W tym meczu zgadzało się prawie wszystko

Pierwsze minuty w wykonaniu naszych piłkarzy były naprawdę obiecujące. Na samym początku Sebastian Szymański z prawego skrzydła zagrał płaską piłkę w pole karne, która ostatecznie wylądowała tuż na linii szesnastki. Uderzenia spróbował Nicola Zalewski, jednak jego strzał poszybował wysoko nad poprzeczką.

Ósma minuta to już rzut wolny i kapitalna okazja Przemysława Wiśniewskiego. Wyróżniający się w starciu z Holendrami defensor przymierzył z główki, jednak Jesse Joronen był na posterunku. Kwadrans później 27-latek znalazł się w bardzo podobnej sytuacji. Tym razem przestrzelił obok słupka. Zespół Urbana prezentował się solidnie, ale brakowało mocnych akcentów, spontanicznego przyspieszenia gry. Ataki pozycyjne często bywały zbyt mozolne, nie było w nich elementu zaskoczenia. Kiedy skondensowani Finowie przesuwali linię obrony, naszym piłkarzom trudno było znaleźć wolne miejsce.

Ten mecz trzeba było otworzyć. I sztuka ta wreszcie udała się w 27. minucie. Duża w tym zasługa Jakuba Kamińskiego, który odebrał futbolówkę na prawym skrzydle, po czym świetnie odnalazł się w gąszczu przeciwników i zagrał Casha. Obrońca Aston Villi powoli wyrasta na bohatera tych eliminacji. 28-latek otrzymał piłkę w podobnym miejscu, z którego pokonywał trzy dni temu holenderskiego bramkarza. Przyjął, poprawił, po czym ciętym, niskim uderzeniem wpakował piłkę do siatki, omijając blokady Finów.

Zaraz po golu Polaków plac gry musiał opuścić Mito Tenho. Pomocnik rywali przy jednym z rzutów rożnych otrzymał cios od własnego bramkarza. À propos rywali, drużyna prowadzona przez Jacoba Friisa sporadycznie była naprawdę groźna. Szczególnie po mocnych podaniach w nasze pole karne wykonywanych z bocznych stref. Momentami w grze na małej przestrzeni Finowie udowadniali, że również wiedzą, co zrobić z piłką. Nie przekładało się to jednak na bramki - czasami przez techniczne błędy, a czasami po skutecznych interwencjach polskich obrońców.

W doliczonym do pierwszej połowy czasie gry gospodarze podwyższyli prowadzenie. Piotr Zieliński udowodnił, dlaczego w jego "kościele" jest aż tak wielu wyznawców. Pomocnik Interu Mediolan z własnej połowy posłał idealne, mięciutkie podanie prostopadłe górą, które wylądowało tuż za plecami fińskich defensorów. Do piłki dopadł Robert Lewandowski. Kapitan zwieńczył akcję trafieniem w sytuacji sam na sam. "Biało-Czerwoni" kontrolowali spotkanie z podniesionymi głowami, udali się na przerwę.

Po niej dominacja ekipy Jana Urbana była jeszcze bardziej widoczna. Martwić mógł jedynie fakt, że murawę opuścił Matty Cash. Jego miejsce zajął Paweł Wszołek. Gospodarze na długie minuty zabrali przeciwnikom futbolówkę. 10 minut po rozpoczęciu drugiej odsłony Polacy przeprowadzili wyśmienity kontratak. Pod własną szesnastką doświadczeniem wykazał się Robert Lewandowski. To napastnik Barcelony zastawił się w ten sposób, że z łatwością oszukał jednego z rywali i napędził atak. Jeszcze bardziej przyspieszył go Kamiński, który po strzale Lewandowskiego mógł mieć asystę, a finalnie... miał gola po skutecznej dobitce. Swoje minuty dostali m.in. Bartosz Kapustka, Karol Świderski, Adam Buksa czy Kamil Grosicki.

Na tablicy świetlnej widniał już wynik 3:0. W tym meczu naszej kadrze nie mogło stać się już nic złego. Finowie próbowali kąsać, ale tego dnia prawie wszystko układało się po naszej myśli. Prawie, ponieważ kilka minut przed ostatnim gwizdkiem rywale zdobyli honorową bramkę. Kiedy sędzia zagwizdał po raz ostatni, cały stadion niemal eksplodował z radości. I nic dziwnego, naprawdę jest się z czego cieszyć.

Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Michał Chmielewski.

Statystyki meczu Polska 3 - 1 Finlandia Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 14 5 Strzały celne 6 2 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 55 53

