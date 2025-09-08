Lewandowski ujawnił, jak pracuje się z Urbanem. Nawet tego nie ukrywał

- Zadanie wykonane. Można powiedzieć, że do tej 70. minuty wszystko było pod kontrolą. W końcówce zabrakło trochę utrzymania, większego spokoju, kiedy mieliśmy piłkę. Finowie strzelili nam bramkę. Ale z perspektywy tego, jak zagraliśmy dzisiaj i wcześniej z Holandią, możemy być zadowoleni - powiedział Robert Lewandowski zaraz po zakończeniu niedzielnego spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Lewandowski stanął przed kamerami i powiedział: Dla mnie to wyjątkowy mecz

Następnie 37-latek skomentował kapitalne podanie autorstwa Piotra Zielińskiego, po którym trafił do siatki. - To jest to, co "Zielu" potrafi i powinien robić jak najczęściej. W każdym momencie może zagrać taką super piłę. Nie ma różnicy: lewa czy prawa noga. On to ma. Mogę mu podziękować za to podanie. Bardzo ważna sytuacja i bardzo ważna bramka - tłumaczył.

Według napastnika Barcelony przez większość spotkania rywale nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia. Mimo to jest nad czym pracować. - Na pewno atak pozycyjny jest najcięższy do trenowania, więc tutaj można wyciągnąć jakieś wnioski, ale zdobyliśmy cztery punkty. Zadanie jest wykonane i teraz możemy dalej patrzeć na kolejne zgrupowania - uzupełnił. Robert Lewandowski nie zapomniał także o Jakubie Kamińskim, który świetnie zachował się przy kontrataku, z którego padł trzeci gol.

- Widać, że jeśli ktoś gra w klubie, to w reprezentacji daje tę dodatkową moc. "Kamyk" zachował się super, zagrał dwa świetne spotkania. Gra w klubie dodaje mu pewności siebie, to jest duży pozytyw i duży plus - słyszymy. Kapitan "Biało-Czerwonych" był także zadowolony z Jana Bednarka. - Czy widzę w nim szefa defensywy? Na pewno tak. Sam fakt, że Janek przyjeżdża już po wygranych meczach... głowa inaczej pracuje. Teraz (po transferze do FC Porto - red.) na pewno będzie mógł rozwinąć skrzydła, to dla niego duża korzyść. To pozytywny ruch, nie tylko mentalnie, ale i piłkarsko - mówił Lewandowski.

Jak najlepszemu strzelcowi w historii kadry podobało się zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana oraz jego sztabu, w którym nie brakuje hiszpańsko-meksykańskiego luzu? Przypomnijmy, trenerami od przygotowania motorycznego są Hiszpan Juan Angel Iribarren Morras oraz syn Polki i Meksykanina Cesar Sanjuan-Szklarz. - Z jednej strony to pomaga. Taka szczerość trenera to coś, co zawsze będziemy szanowali. Czasami to jest coś pozytywnego, a czasami coś, na co trzeba zwrócić uwagę - powiedział, odnosząc się do specyfiki pracy nowego selekcjonera. - Nie mamy aż takiego potencjału piłkarskiego, aby zmienić wszystko ze zgrupowania na zgrupowanie, ale na pewno może to wyglądać jeszcze dużo lepiej - diagnozuje. - To jest pierwsze zgrupowanie. Dla każdego nowego trenera największym wyzwaniem jest to, by z każdym kolejnym coś poprawiać i wprowadzać coś nowego. Ja myślę, że trener jest tego świadomy. Rozmawiał o tym z nami, zastanawiał się, czy już teraz coś zmienić, ale pewnie nie chciał też wszystkiego na raz. Ciężko jest w dwa trzy treningi zrobić zbyt wiele rzeczy - oznajmił.

- My Polacy, nasza polska kultura nie jesteśmy wychowani, żeby mieć ten luz i uśmiech. Trzeba znaleźć ten balans. Luz często pomaga, naładowane nogi, piłka zaczyna się słuchać. Jak wyjechałem na zachód, to zrozumiałem, że w Polsce często szkolenie polegało na tym, żeby "szybko zagrać, uderzyć jak najwięcej, wszystko, szybciej". A za granicą jest: "przyjmij, podaj, spytaj się, który róg, zastaw się, zagraj na dwa kontakty". To daje pole rozwoju - mówił Robert Lewandowski, który nie ukrywał, że widać różnicę w drużynie, w której większość zawodników regularnie gra w swoich klubach.

Na koniec 37-latek odniósł się do własnego gola, który był wyjątkowy. Dlaczego? - To była bardzo ważna bramka. Bramka dla mojej żony, która dzisiaj ma urodziny. Z tego się zdecydowanie cieszę. Nie tylko ze zwycięstwa, ale i z dedykacji dla mojej żony. Dla mnie to wyjątkowy dzień i wyjątkowy mecz - mówił napastnik mistrzów Hiszpanii, który przemawiał kilkukrotnie do wielu dziennikarzy. Jeden z krótkich wywiadów w mixed zone uciął po pytaniu o Karola Nawrockiego. Zawodnik Barcelony został zapytany, czy miał już okazję zamienić kilka słów ze świeżo pieczonym prezydentem. "Naprawdę to ma znaczenie dla was? Dzięki" - skwitował piłkarz, po czym przeszedł do kolejnej grupki reporterów.

