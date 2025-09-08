Czerwcowa wygrana reprezentacji Finlandii w meczu z Polską sprawiła, że tamtejsi kibice zaczęli wierzyć w szanse na awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Popularne "Puchacze" do niedzielnego starcia w Chorzowie przystępowały z siedmioma punktami na koncie, czyli identycznym dorobkiem, jaki zgromadzili "Biało-Czerwoni". A to właśnie z naszą kadrą Finowie mieli rywalizować o drugie miejsce w grupie premiowane grą w barażach.

Podopieczni Jana Urbana podbudowani remisem z Holandią (1:1) pewnie jednak pokonali Finów po bramkach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego. W końcówce spotkania trafieniem honorowym odpowiedział Bejmanin Kalman, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1. Taki rezultat sprawia, że to "Biało-Czerwoni" są w o wiele lepszej sytuacji.

Polska wygrała z Finlandią, fińskie media o dużym rozczarowaniu

Polacy mają na swoim koncie 10 punktów, czyli tyle samo co Holendrzy, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej. Finowie uzbierali z kolei 7 "oczek", ale czeka ich jeszcze wyjazdowe starcie z "Pomarańczowymi". A to oznacza, że sytuacja drużyny prowadzonej przez Larsa Friisa znacznie się skomplikowała, na co zwracają uwagę fińskie media. Po meczu w Chorzowie ten wątek powtarza się wielu relacjach.

"Wiedzieliśmy, że tak będzie, lecz do końca się łudziliśmy, ponieważ przecież każdemu wolno marzyć. W Chorzowie nasi piłkarze koszmarnie się męczyli, podczas gdy Polacy niegrający jakiegoś specjalnie efektownego meczu jednak co jakiś czas podwyższali wynik" - czytamy w relacji kanału TV2 cytowanej przez Polską Agencję Prasową.

Na to samo zwraca uwagę stacja MTV, po pierwsze wypominając słabą grę Finom, a po drugie podkreślając, że porażka nie jest zaskoczeniem i praktycznie ucina spekulacje o szansach "Puchaczy" na awans. "Dla naszej drużyny one się już zakończyły" - oceniono dobitnie.

W powodzenie walki o prawo gry na mundialu nie wierzą też dziennikarze piszący dla "Italehti".

To było jak bolesne odarcie z marzeń o mundialu, które - jak się okazało w Chorzowie - były bardzo mało realne i nieco na wyrost

Podobna narracja pojawiła się w dzienniku "Ilta-Sanomat". Tam zaznaczono, że w niedzielny wieczór w Chorzowie "rozwiały się jakiekolwiek sny o grze w wielkim turnieju".

