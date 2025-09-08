Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyliczyli szanse reprezentacji Polski na awans. Kluczowe zwycięstwo z Finlandią

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski naprawdę udanie rozpoczęła erę Jana Urbana jako selekcjonera. Najpierw Biało-Czerwoni zremisowali sensacyjnie z Holandią, a kilka dni później wzięli rewanż na Finlandii, która z Chorzowa wyjedzie bez punktów. Wygrana 3:1 naszej kadry sprawia, że szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie znacząco wzrosły.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Po sensacyjnej czerwcowej porażce z Finami sytuacja reprezentacji Polski w walce o awans na mundial 2026 stała się bardzo skomplikowana. W związku z tą porażką, choć pewnie nie tylko, do dymisji podał się Michał Probierz. Były już selekcjoner naszej kadry został zastąpiony przez Jana Urbana.

Nowy wódz reprezentacji Polski miał przed sobą bardzo trudne zadanie, bo oprócz poprawy gry drużyny, musiał także naprawić atmosferę, która została zachwiana po tym, jak z kadrą na kilka tygodni pożegnał się Robert Lewandowski, który w myśl decyzji Probierza stracił opaskę kapitańską.

Świetna sytuacja Polski. Wciąż możemy wygrać grupę

Urban tę kwestię rozwiązał błyskawicznie, powierzając rolę kapitana ponownie w ręce "Lewego". Lewandowski już z opaską wyszedł w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz z Holandią, a ten zakończył się wynikiem 1:1. To jednak bardzo cenny punkt w kontekście walki o drugie miejsce w grupie. Po remisie w Rotterdamie szanse Polski na zajęcie drugiego miejsca w grupie wynosiły 71 procent.

Jasne było jednak, że kluczem do zajęcia tej pozycji w końcowej klasyfikacji naszej grupy będzie niedzielne spotkanie z Finlandią w Chorzowie. To zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polski, a ten rezultat sprawia, że podopieczni Jana Urbana znaleźli się na pole-position do zajęcia miejsca barażowego.

Wygrana z Finami sprawia, że te szanse obecnie wyliczane są nie na 71 procent, a aż 90 procent. Trzecia obecnie Finlandia według analityków ma ledwie siedem procent szans na zajęcie tej lokaty.

Jako ciekawostkę można dodać, że Biało-Czerwoni według analityków wciąż mają trzy procent szans na wygranie grupy i bezpośredni awans na mundial. Niestety posiadamy skrajnie niekorzystny bilans bramkowy względem "Oranje". Mimo wszystko Holendrzy nie mogą jeszcze czuć się pewni 1. miejsca, o czym nie powinni zapominać.

Piłkarz w białej koszulce i czerwonych spodenkach dynamicznie biegnie po boisku, skupiony na piłce, z zamiarem wykopnięcia jej podczas meczu piłkarskiego, na tle rozmytych trybun stadionu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z FinlandiąJarek PraszkiewiczPAP
Mężczyzna w marynarce i okularach stoi na tle rozmytego tłumu na stadionie sportowym, obserwując wydarzenia na boisku, w otoczeniu osób ubranych w sportowe stroje.
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News
Trener w okularach i białej koszuli energicznie gestykuluje na tle stadionu, wskazując palcem wskazującym do góry, za nim rozmyte sylwetki innych osób i fragmenty trybun.
Jan Urban potrafi krzyknąćGrzegorz Wajda/REPORTER East News

