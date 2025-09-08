Po sensacyjnej czerwcowej porażce z Finami sytuacja reprezentacji Polski w walce o awans na mundial 2026 stała się bardzo skomplikowana. W związku z tą porażką, choć pewnie nie tylko, do dymisji podał się Michał Probierz. Były już selekcjoner naszej kadry został zastąpiony przez Jana Urbana.

Nowy wódz reprezentacji Polski miał przed sobą bardzo trudne zadanie, bo oprócz poprawy gry drużyny, musiał także naprawić atmosferę, która została zachwiana po tym, jak z kadrą na kilka tygodni pożegnał się Robert Lewandowski, który w myśl decyzji Probierza stracił opaskę kapitańską.

Świetna sytuacja Polski. Wciąż możemy wygrać grupę

Urban tę kwestię rozwiązał błyskawicznie, powierzając rolę kapitana ponownie w ręce "Lewego". Lewandowski już z opaską wyszedł w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz z Holandią, a ten zakończył się wynikiem 1:1. To jednak bardzo cenny punkt w kontekście walki o drugie miejsce w grupie. Po remisie w Rotterdamie szanse Polski na zajęcie drugiego miejsca w grupie wynosiły 71 procent.

Jasne było jednak, że kluczem do zajęcia tej pozycji w końcowej klasyfikacji naszej grupy będzie niedzielne spotkanie z Finlandią w Chorzowie. To zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polski, a ten rezultat sprawia, że podopieczni Jana Urbana znaleźli się na pole-position do zajęcia miejsca barażowego.

Wygrana z Finami sprawia, że te szanse obecnie wyliczane są nie na 71 procent, a aż 90 procent. Trzecia obecnie Finlandia według analityków ma ledwie siedem procent szans na zajęcie tej lokaty.

Jako ciekawostkę można dodać, że Biało-Czerwoni według analityków wciąż mają trzy procent szans na wygranie grupy i bezpośredni awans na mundial. Niestety posiadamy skrajnie niekorzystny bilans bramkowy względem "Oranje". Mimo wszystko Holendrzy nie mogą jeszcze czuć się pewni 1. miejsca, o czym nie powinni zapominać.

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Finlandią Jarek Praszkiewicz PAP

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News