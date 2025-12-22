Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyjątkowy prezent dla Świątek. Polka już się pochwaliła. Zbiera je od dawna

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek już za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie sezon 2026. Pierwszym startem Polki będzie tradycyjny już występ w reprezentacyjnym United Cup. Nasza gwiazda aktualnie ciężko trenuje, szykując formę na następny rok. Czas postanowili jej umilić organizatorzy Wimbledonu, którzy wysłali Idze przedwczesny prezent świąteczny, a Polka pochwaliła się nim na Instagramie.

Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
Iga Świątek AFP

Iga Świątek ma sobą sezon nieco słabszy od tych, do których nas przyzwyczaiła, co nie znaczy, że mniej owocny. Polka bowiem w końcu zdołała wygrać to, na co czekała tak długo. Świątek przełamała swoją niemoc na kortach trawiastych. Najpierw dotarła do finału w Bad Homburg.

W tym niestety przegrała, ale występ na niemieckiej trawie był dla niej wyśmienitym przygotowaniem do tego na londyńskiej trawie. W Wimbledonie nie miała sobie równych, a do finału awansowała, tracąc ledwie jednego seta na wczesnym etapie turnieju. W bezpośrednim meczu o tytuł Iga mierzyła się z Amandą Anisimovą.

To znów się stało. Iga Świątek pokazała wszystko kibicom

Trzeba przyznać, że Amerykanka nie miała absolutnie żadnych szans, a Iga swój pierwszy tytuł na kortach Wimbledonu w seniorskiej karierze wygrała w sposób absolutnie dominatorski. Po tym turnieju wiele mówiło się także o nietypowym zamiłowaniu Świątek do...turniejowych ręczników.

- Uwielbiamy nasze ręczniki. Za każdym razem, gdy wracam ze szlema, myślę, że mam około dziesięciu przyjaciół i członków rodziny, którzy chcą te ręczniki. Przepraszam. Przepraszam Wimbledon. Nie wiem, czy powinnam to zrobić - tłumaczyła się po inauguracji turnieju przyszła triumfatorka.

Organizatorzy Wimbledonu podeszli do sprawy z wielkim dystansem. Iga po wygranej w imprezie otrzymała personalizowany, podpisany ręcznik, z czego oczywiście bardzo się cieszyła. To nie koniec, bo Polka na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia odebrała kolejny podarunek z Anglii. 

Ponownie pochodził on od organizatorów turnieju na londyńskich kortach i bez zaskoczenia w środku był kolejny personalizowany ręcznik. Iga pochwaliła się nową "zdobyczą" na Instagramie. "Ręczniki na święta od Wimbledonu" - napisała pod swoim zdjęciem właśnie z ręcznikiem w ręce.

Polsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja