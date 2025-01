Dramat Matty'ego Casha. Już złapał formę i przyszedł kolejny cios

Matty Cash wrócił do formy, której oczekiwałby on sam, ale także kibice Aston Villi. Reprezentant Polski niestety nie dokończył ostatniego spotkania w ósmej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nasz prawy obrońca wyraźnie wskazywał na problemy mięśniowe. Te znalazły odzwierciedlenie po przeprowadzonych na nim badaniach. Unai Emery przekazał, że przerwa Polaka potrwa od trzech do czterech tygodni.