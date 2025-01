Oficjalnie: Koniec sagi. Wielki powrót Neymara, jest ogłoszenie

Od kilku dni bardzo głośno jest o powrocie Neymara do rodzinnego Santosu. Teraz brazylijski klub ogłasza, że "Książę wrócił do domu". Na profilu klubowym w mediach społecznościowych pojawił się materiał wideo, który rozwiewa wątpliwości. Brazylijski gwiazdor ostatecznie wrócił do klubu, w którym się wychował, a z którego w 2013 roku odszedł do FC Barcelona.